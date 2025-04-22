EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Минздрав отчитался о росте числа отказавшихся от аборта после посещения врача женщин

2 минуты чтения 18:55

Министерство здравоохранения опубликовало статистические данные по российским регионам, согласно которым доля женщин, которых удалось отговорить делать аборт после медицинских консультаций, выросла за три года с 21,2 до 24,7 процента. На отчет обратил внимание проект «Если быть точным», который подозревает, что эти данные могут быть сфабрикованы.

«Если быть точным» отмечает, что сильный разброс статистики по регионам может указывать на манипуляции с данными. Так, в Чечне этот показатель составляет 100 процентов, в Кабардино-Балкарии — 97,7 процента. При этом в Тыве число отказавшихся от абортов составляет 7,4 процента, в Еврейской автономной области — 7,2 процента, а в Калужской области — шесть процентов.

Самый прогрессивный лидер католиков
Самый прогрессивный лидер католиков
Умер папа римский Франциск. Он был новатором и помог церкви признать ЛГБТ
Мир7 минут чтения

По мнению демографа Алексея Ракши, этот показатель «не имеет отношения к демографии и никак не влияет на рождаемость». Ракша считает, что у этих данных «нет ценности», и они могут отражать «административные игрища чиновников».

Сильнее всего доля отказавшихся от абортов женщин с 2022 года выросла в Татарстане — на 42,9 процентных пункта. Также резкий рост за три года произошел в аннексированном Крыму (на 18,7 п.п.), в Дагестане (на 29 п.п.) и в Камчатском крае (19,1 п.п.).

Сработало ли перемирие?
Сработало ли перемирие?
Не совсем, но оно напомнило военным, каково это — не воевать
Политика6 минут чтения

Неделю назад прокуратура Вологодской области после жалоб женщин признала незаконным шесть отказов в проведении абортов в клиниках региона, а также одно необоснованное перенаправление пациентки из государственной клиники в частную. На главврача Вологодского городского роддома Людмилу Горюнову прокуратура составила административный протокол. Ранее губернатор региона Георгий Филимонов ввел премии для врачей, которым удалось отговорить женщину сделать аборт.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сработало ли перемирие?
Политика
Сработало ли перемирие?
Не совсем, но оно напомнило военным, каково это — не воевать
17:11
Я переехал из Новосибирска в Париж
Общество
Я переехал из Новосибирска в Париж
Я планировал стать хоккеистом, а теперь работаю парикмахером в одном из лучших салонов Франции и горжусь этим
00:01
Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними
Криминал
Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними
Спустя 7 лет девушек могут освободить от ответственности за убийство
20:33 21 апреля
Самый прогрессивный лидер католиков
Мир
Самый прогрессивный лидер католиков
Умер папа римский Франциск. Он был новатором и помог церкви признать ЛГБТ
18:43 21 апреля
Я заморозила яйцеклетки
Общество
Я заморозила яйцеклетки
Для меня «часики не тикают», хотя мне пришлось это сделать из-за болезни. Вот как это было
00:01 21 апреля
Сделать ему больно
Криминал
Сделать ему больно
Полиция раскрыла серию странных нападений на детей. На месте преступления всегда случайно оказывались две девочки
17:00 20 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования