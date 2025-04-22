Минздрав отчитался о росте числа отказавшихся от аборта после посещения врача женщин

Министерство здравоохранения опубликовало статистические данные по российским регионам, согласно которым доля женщин, которых удалось отговорить делать аборт после медицинских консультаций, выросла за три года с 21,2 до 24,7 процента. На отчет обратил внимание проект «Если быть точным», который подозревает, что эти данные могут быть сфабрикованы.

«Если быть точным» отмечает, что сильный разброс статистики по регионам может указывать на манипуляции с данными. Так, в Чечне этот показатель составляет 100 процентов, в Кабардино-Балкарии — 97,7 процента. При этом в Тыве число отказавшихся от абортов составляет 7,4 процента, в Еврейской автономной области — 7,2 процента, а в Калужской области — шесть процентов.

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По мнению демографа Алексея Ракши, этот показатель «не имеет отношения к демографии и никак не влияет на рождаемость». Ракша считает, что у этих данных «нет ценности», и они могут отражать «административные игрища чиновников».

Сильнее всего доля отказавшихся от абортов женщин с 2022 года выросла в Татарстане — на 42,9 процентных пункта. Также резкий рост за три года произошел в аннексированном Крыму (на 18,7 п.п.), в Дагестане (на 29 п.п.) и в Камчатском крае (19,1 п.п.).

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Неделю назад прокуратура Вологодской области после жалоб женщин признала незаконным шесть отказов в проведении абортов в клиниках региона, а также одно необоснованное перенаправление пациентки из государственной клиники в частную. На главврача Вологодского городского роддома Людмилу Горюнову прокуратура составила административный протокол. Ранее губернатор региона Георгий Филимонов ввел премии для врачей, которым удалось отговорить женщину сделать аборт.