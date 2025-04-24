Польша посоветовала России заняться делами внутри страны

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с заявлением в адрес Кремля в связи с продолжающимся вторжением России в Украину, пишет The Telegraph.

В своем ежегодном обращении к парламенту Сикорский описал «сложную ситуацию», в которой оказалась Польша в связи с войной по ту сторону границы и угрозой ее расширения. По данным газеты, он также выразил обеспокоенность «распадом» западного единства. В ходе своего выступления Сикорский также обратился к российским властям.

«Вам что, мало земли? Одиннадцать часовых поясов — и все еще недостаточно? Лучше займитесь управлением того, что уже находится в пределах ваших границ, в соответствии с международным правом», — цитирует дипломата газета.

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The Telegraph напоминает, что Польша, расположенная на восточном фланге НАТО, является одним из сильнейших союзников Киева и опасается российской угрозы для своих границ.

«В польских домах поселилось беспокойство и вопрос: что будет дальше? Грозит ли нам также российская агрессия? Не приближается ли кризис в отношениях между Европой и США? Сможет ли Европа быстро укрепить свою обороноспособность?» — задался вопросом дипломат.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты рассматривают возможность признания российского контроля над аннексированным Крымом в рамках возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. Однако, как подчеркивается, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

По данным агентства, возможное признание Крыма российской территорией фактически легитимизирует аннексию и подорвет основы международного права, включая договоры, запрещающие насильственное изменение границ и захват территорий суверенных государств.

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До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью The Wall Street Journal заявил, что Россия, возможно, получит контроль над «некоторыми» регионами, но «не над всеми». По его словам, судьба русскоязычных территорий может оказаться для Украины менее приоритетной.

23 апреля во время общения с журналистами Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности признания аннексированного Крыма российским. Он заявил, что хочет лишь окончания войны.



