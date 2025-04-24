В России подешевели айфоны

В апреле в России начали снижаться цены на айфоны последних моделей, сообщили ТАСС представители маркетплейса Wildberries и сотового оператора МТС. Собеседники государственного информагентства связали снижение цен со снижением курса американского доллара к рублю.

Согласно официальному курсу Центробанка, 24 апреля доллар стоит 82,36 рубля, на 19% меньше, чем в начале января.

С середины марта по середину апреля стоимость iPhone 16e, самой последней, бюджетной версии флагманского смартфона Apple, в магазинах МТС снизилась примерно на 10%. По словам руководителя отдела телефонии розничной сети сотового оператора Натальи Голицыной, модели с объемом памяти 128 Гб сейчас стоят 69 990 рублей, а модели на 256 Гб — 84 990 рублей.

Согласно сайту МТС, для жителей Москвы эти модели до снижения цены продавались за 77 990 и 89 990 рублей соответственно.

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Представители объединенной компании Wildberries и Russ рассказали ТАСС, что в последние недели наблюдают, как продавцы маркетплейса снижают цены на смартфоны, ноутбуки и планшеты. «Мы не отмечаем четкой привязки к категории или к конкретной модели. Частично снижение объясняется укреплением рубля», — заявили представители компании.

По их словам, сильнее всего колебания курса рубля влияет на смартфоны, планшеты, беспроводные наушники, а также на нишевую бытовую технику вроде бренда Dyson.

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Айфоны на Wildberries с января по февраль подешевели на 9%, затем с февраля по март на 6%, а с марта по апрель — еще на 5%, — рассказали ТАСС в объединенной компании.

В целом спрос на электронику в России снижается, заявил ТАСС источник на рынке непродовольственного ретейла. «Рост продаж сохраняется только в онлайне, где продавцы быстро адаптируются под новый спрос», — заявил собеседник информагентства.

Айфоны и другие товары, которые ввозятся без разрешения правообладателя, наиболее чувствительны к изменению курса рубля, уточнил источник ТАСС. По его словам, китайские бренды тоже реагируют на колебания российской национальной валюты, но снижения цен у этих товаров сейчас менее заметно.

IPhone 16e появился в продаже в конце февраля. В США стоимость этого смартфона в самой дешевой комплектации, с памятью на 128 гигабайт, начинается от 599 долларов.