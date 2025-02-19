Apple показала новый бюджетный IPhone

Компания Apple представила новую версию бюджетного смартфона IPhone 16e, он будет доступен в двух комплектациях, предварительный заказ можно будет сделать уже 21 февраля. Стоимость начинается от 599 долларов США.

Новый IPhone придет на смену предыдущей бюджетной модели iPhone SE, на старте продаж в устройстве будет работать поддержка только английского языка — другие языки компания планирует добавлять с апреля. В IPhone 16e не будет центральной кнопки «Домой» со сканером отпечатка пальцев Touch ID, от которых компания Apple ранее решила окончательно отказаться.

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Оформить предварительный заказ на смартфон можно с 5 утра по тихоокеанскому времени 21 февраля, услуга доступна для жителей 59 стран и регионов. Apple не сообщает полного списка, но отмечает, что к ним относятся Австралия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Япония, Малайзия, Мексика, Южная Корея, Турция, ОАЭ, Великобритания и США. Поставки смартфонов начнутся 28 февраля.

Диагональ дисплея смартфона увеличится с 4,7 до 6,1 дюйма, а объем оперативной памяти с 4 до 8 гигабайт. Владельцам IPhone 16e будут также доступны ИИ-инструменты для работы с текстами, фото и видео. В комплектацию устройства входит чип A18, который компания также устанавливает на iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

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Также Apple обещает предоставить всем владельцам IPhone 16e бесплатный доступ к ChatGPT без создания учетной записи. В пресс-релизе компания отмечает, что OpenAI не будет иметь доступа к IP-адресам пользователей и истории их запросов.

IPhone 16e будет доступен для заказа и покупки в матовых покрытиях черного и белого цветов.

