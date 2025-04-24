Британский город подвергся нашествию чаек

Моевки мешают жить и работать населению британского приморского города Лоустофт, люди жалуются на постоянный шум, запах и помет, сообщает The Times. Этот вид чаек включен в Красную книгу и имеет охранный статус, их растущая колония в Лоустофте радует зоозащитников, но раздражает обычных людей.

Особенно недовольны владельцы местных магазинов — их сотрудникам приходится тратить до двух часов день на очистку навесов и окон. На некоторых домах города установлены гнездовые полки для чаек, питающиеся морскими обитателями птицы распространяют по всему городу запах гниющей рыбы и мешают жителям на прогулках.

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Власти признают, что чайки доставляют «проблемы» и «беспорядок», но указывают на их важный статус для поддержания биологического баланса в местности. Они отметили, что продолжают организовывать уборку общественных мест, чтобы снизить неудобства для населения, вызванные действиями моевок. Однако жители, как утверждает The Times, пока не могут спокойно посещать центр города из-за опасений стать мишенью для помета чаек.

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Журналисты отмечают, что из-за глобального изменения климата и чрезмерного вылова рыбы ареал обитания моевок сокращается, а популяция в мире уже уменьшилась на 40%. Однако в Лоустофте она растет — с 2021 года в город прибыло около 2 тысяч птиц. Города, как отмечено в тексте, позволяют им выживать, пока сокращается пригодная для жизни площадь прибрежных территорий.

Местные жители отметили, что моевки склонны постоянно возвращаться в то место, где они вылупились. Из-за этого увеличение городской популяции может вызвать стать причиной ее постоянного закрепления в Лоустофте. «Они просто пытаются адаптироваться, и в какой-то момент люди и птицы должны жить вместе», — рассказал журналистам один из опрошенных жителей.