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Общество

Более половины россиян выразили желание получать зарплату в валюте

2 минуты чтения 13:12

В России 53% опрошенных граждан признались, что хотели бы получать зарплату в иностранной валюте — долларах США или евро. Об этом говорится в результатах опроса международной платформы для глобальных выплат для удаленных команд и фрилансеров Stape, пишет Forbes.

Опрос проводился среди 5000 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Аналитики выяснили, что 33% респондентов выбрали бы американский доллар, 28% отдали предпочтение евро, а 20% — китайскому юаню. Лишь 8% россиян хотят получать всю зарплату исключительно в рублях, говорится в результатах опроса.

Среди реже предпочитаемых валют оказались британские фунты стерлингов (8%), швейцарские франки (3%) и криптовалюта (16%). При этом многие участники опроса признались, что не считают цифровые средства стабильными и не понимают, как они устроены.

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Респондентов также спросили, хотели бы они получать зарплату сразу в нескольких валютах. На этот вопрос многие ответили утвердительно: 28% предпочли бы получать более половины дохода в иностранной валюте, еще 25% — не менее трети. Исследование Stape также показало, что доллар США чаще выбирали мужчины (36%), а евро — женщины (32,1%)

Согласно опросу, большинство респондентов — 39% — признались: получая зарплату в иностранной валюте, они предпочли бы откладывать ее, не обменивая на рубли. Еще 32% заявили, что инвестировали бы свои доходы.

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Ранее российские власти сообщили об укреплении российской валюты по отношению к американской. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, средний курс доллара в 2025 году составит 94,3 рубля.

Также отмечалось, что курс рубля к доллару в среднесрочной перспективе незначительно изменился. Так, в 2026 году он может вырасти до 100,2 рубля, а в 2027 году — до 103,5 рубля.

Представитель ведомства подчеркнул, что несмотря на такой прогноз волатильность рубля остается высокой. По его словам, курс российской валюты может значительно отклоняться от представленных показателей в обе стороны.

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