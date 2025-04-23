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Россияне назвали самую «скуфскую» одежду

2 минуты чтения 14:39 | Обновлено: 15:23

Россияне назвали элементы гардероба и их сочетания, которые, по их мнению, характерны для стиля скуфов. Такие данные приводятся в результатах опроса сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа CDEK.Shopping, которые есть в распоряжении «Газета.ру» и «Лента.ру».

Всего в опросе приняли участие 1700 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет по всей России. Согласно полученным данным, более половины россиян — 63% — считают, что именно нелепые сочетания в одежде делают образ «скуфским». При этом 54% опрошенных уверены: все дело в дешевых материалах.

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Согласно опросу, большинство россиян (74%) считает самой «скуфской» одеждой сочетание белых носков и сандалий. На втором месте значатся треники с вытянутыми коленками (63%), на третьем — синтетические спортивные костюмы из 1990-х (46%), а на четвертом — рубашки в деревенском стиле (43%). В этот список также попали гольфы под шорты и кожаные куртки с бахромой, которые считают «скуфскими» 27% и 18% россиян, соответственно. 

По мнению 39% россиян, такая одежда выглядит безвкусно. Еще 33% респондентов заявили, что в ней невозможно выглядеть стильно, а 18% респондентов считают, что ее носят только те, кто не разбирается в моде. 

При этом 56% россиян признались: в их гардеробе были или есть «скуфские» вещи, но они либо выбросили их, либо носят исключительно на даче. Еще 28% респондентов ответили, что не носят такую одежду, но знают тех, у кого она есть. 

По мнению 29% россиян, люди носят «скуфскую» одежду, поскольку им все равно на свой внешний вид. Еще 22% респондентов считают, что такую одежду носят те, кто не следят за модными трендами. 

Больше половины опрошенных (63%) утверждают, что не поменяют свое мнение о «скуфской» вещи, даже если узнают, что ее выпустил Дом моды. Остальные опрошенные признали: для них бренд является весомым аргументом. 

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Ранее американские ритейлеры и экономисты заявили, что ожидают резкий рост популярности секонд-хендов в США. Все из-за пошлин, которые американский президент Дональд Трамп ввел против Китая и ряда других стран-поставщиков одежды и обуви. По данным издания Axios, в 2024 году 97% проданных в США вещей были произведены в других странах.

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