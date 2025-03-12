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Общество

Тигр загрыз вышедшего на защиту жителей экс-депутата

11:08 12.03.2025

В Красноармейском районе Приморского края тигр загрыз 55-летнего лесничего и бывшего депутата, который вместе с напарником вышел на плановый осмотр территории. Об этом изданию «Владивосток Онлайн» сообщили в местной администрации.

Нападение хищного животного произошло 11 марта в 20 километрах от села Глубинное. Сообщается, что в тот день экс-депутат, который работал участковым лесничим, проводил плановое обследование лесозаготовительного участка вместе со своим помощником. Ранее жители просили местные власти защитить их от хищников.

Издание пишет, тигр подкрался к экс-депутату сзади и атаковал его. По предварительным данным, хищное животное оторвало мужчине руку и съело часть внутренних органов. 

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В настоящее время специалисты ищут тигра и мониторят территорию. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Министерства лесного хозяйства Приморского края. Полиция, в свою очередь, выясняет обстоятельства нападения хищника и оповестила местных жителей о его присутствии. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка.

«Да, к сожалению, человек погиб. Обстоятельства происшествия выясняются. Это случилось далеко от населенных пунктов», — сообщил изданию директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

По данным издания, погибший был депутатом Измайлихинского сельского поселения, избирался в 2020 году. До своей смерти он работал в «Приморском лесничестве». 

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Это уже второй известный случай смертельного нападения тигра на человека с начала 2025 года. В январе в селе Зимники Дальнереченского района амурский тигр разорвал рыбака. Судя по следам, обнаруженным специалистами, хищник протащил тело погибшего от реки к лесу.

Погибшим оказался 53-летний мужчина, который отправился на рыбалку 13 января. На следующий день его тело, рядом с которым находился хищник, обнаружил сын погибшего мужчины.

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