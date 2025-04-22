Проспавший рейс россиянин выбежал на летное поле в попытке остановить самолет

Пассажир, проспавший посадку на рейс Сургут—Махачкала, перелез через забор и выбежал на летную полосу, пытаясь остановить самолет. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, пишет РИА «Новости».

По данным пресс-службы, ночью 18 апреля 35-летний житель Дагестана получил посадочный талон в аэропорту Сургута и прошел в стерильную зону. Находясь там в ожидании своего рейса в Махачкалу, мужчина уснул.

Проснувшись, пассажир решил выйти покурить в специально отведенное место на улице. Там он заметил, что к его самолету уже подъехал автобус с пассажирами и началась посадка.

Я переехал из Новосибирска в Париж Я планировал стать хоккеистом, а теперь работаю парикмахером в одном из лучших салонов Франции и горжусь этим Общество 7 минут чтения

«Он браво перемахнул через забор и понесся навстречу этому самолету. Пресекли, переговорили с ним. Умысла на нарушение общественного порядка не усмотрели, поэтому к административной отнесенности привлекать его не стали», — рассказали в управлении на транспорте МВД.

В ведомстве отметили, что мужчина был трезвым. Отмечается, что в самолет пассажир так и не смог попасть — воздушное судно вылетело без задержек.

Телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на пассажира пишет, что тот «просто переволновался и не успел придумать ничего лучше», чем выбежать на летную полосу. Сообщается, что из-за переживаний у мужчине стало плохо — у него упал сахар в крови.

Самый прогрессивный лидер католиков Умер папа римский Франциск. Он был новатором и помог церкви признать ЛГБТ Мир 7 минут чтения

В марте издание One Mile at a Time сообщило, что рейс Boeing-787 из Лос-Анджелеса в Шанхай развернули над Тихим океаном — один из четырех пилотов забыл взять с собой паспорт. Без документа он не мог въехать в Китай, поэтому самолет повернул обратно спустя час и 45 минут полета. Для посадки выбрали Сан-Франциско — ближайший хаб авиакомпании.

По оценке издания, это решение обошлось United Airlines в перерасход топлива на три часа, оплату работы двух полных экипажей и задержку обратного рейса из Шанхая. Пока компания искала замену пилоту, пассажирам выдали ваучеры на питание по 15 долларов. В итоге их путешествие затянулось более чем на шесть часов.