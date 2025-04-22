EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Проспавший рейс россиянин выбежал на летное поле в попытке остановить самолет

2 минуты чтения 16:56

Пассажир, проспавший посадку на рейс Сургут—Махачкала, перелез через забор и выбежал на летную полосу, пытаясь остановить самолет. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, пишет РИА «Новости». 

По данным пресс-службы, ночью 18 апреля 35-летний житель Дагестана получил посадочный талон в аэропорту Сургута и прошел в стерильную зону. Находясь там в ожидании своего рейса в Махачкалу, мужчина уснул.

Проснувшись, пассажир решил выйти покурить в специально отведенное место на улице. Там он заметил, что к его самолету уже подъехал автобус с пассажирами и началась посадка.

Я переехал из Новосибирска в Париж
Я переехал из Новосибирска в Париж
Я планировал стать хоккеистом, а теперь работаю парикмахером в одном из лучших салонов Франции и горжусь этим
Общество7 минут чтения

«Он браво перемахнул через забор и понесся навстречу этому самолету. Пресекли, переговорили с ним. Умысла на нарушение общественного порядка не усмотрели, поэтому к административной отнесенности привлекать его не стали», — рассказали в управлении на транспорте МВД.

В ведомстве отметили, что мужчина был трезвым. Отмечается, что в самолет пассажир так и не смог попасть — воздушное судно вылетело без задержек.

Телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на пассажира пишет, что тот «просто переволновался и не успел придумать ничего лучше», чем выбежать на летную полосу. Сообщается, что из-за переживаний у мужчине стало плохо — у него упал сахар в крови.

Самый прогрессивный лидер католиков
Самый прогрессивный лидер католиков
Умер папа римский Франциск. Он был новатором и помог церкви признать ЛГБТ
Мир7 минут чтения

В марте издание One Mile at a Time сообщило, что рейс Boeing-787 из Лос-Анджелеса в Шанхай развернули над Тихим океаном — один из четырех пилотов забыл взять с собой паспорт. Без документа он не мог въехать в Китай, поэтому самолет повернул обратно спустя час и 45 минут полета. Для посадки выбрали Сан-Франциско — ближайший хаб авиакомпании.

По оценке издания, это решение обошлось United Airlines в перерасход топлива на три часа, оплату работы двух полных экипажей и задержку обратного рейса из Шанхая. Пока компания искала замену пилоту, пассажирам выдали ваучеры на питание по 15 долларов. В итоге их путешествие затянулось более чем на шесть часов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сработало ли перемирие?
Политика
Сработало ли перемирие?
Не совсем, но оно напомнило военным, каково это — не воевать
17:11
Я переехал из Новосибирска в Париж
Общество
Я переехал из Новосибирска в Париж
Я планировал стать хоккеистом, а теперь работаю парикмахером в одном из лучших салонов Франции и горжусь этим
00:01
Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними
Криминал
Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними
Спустя 7 лет девушек могут освободить от ответственности за убийство
20:33 21 апреля
Самый прогрессивный лидер католиков
Мир
Самый прогрессивный лидер католиков
Умер папа римский Франциск. Он был новатором и помог церкви признать ЛГБТ
18:43 21 апреля
Я заморозила яйцеклетки
Общество
Я заморозила яйцеклетки
Для меня «часики не тикают», хотя мне пришлось это сделать из-за болезни. Вот как это было
00:01 21 апреля
Сделать ему больно
Криминал
Сделать ему больно
Полиция раскрыла серию странных нападений на детей. На месте преступления всегда случайно оказывались две девочки
17:00 20 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования