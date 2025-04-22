Школьница проспала несколько дней подряд из-за стресса

В Подмосковье школьницу, чье имя не называется, родственники не могли разбудить в течение дня и вызвали скорую помощь. Девочку доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства, где врачам удалось вывести ее из состояния сна с помощью терапии. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

В пресс-релизе сказано, что изначально у девочки заподозрили отравление, однако анализы на токсины не подтвердили наличие в ее организме ядовитых веществ. Также врачи не обнаружили у нее повреждений головного мозга, которые могли бы спровоцировать длительный сон.

Я переехал из Новосибирска в Париж Я планировал стать хоккеистом, а теперь работаю парикмахером в одном из лучших салонов Франции и горжусь этим Общество 7 минут чтения

После применения интенсивной терапии, стимулирующей центральную нервную систему и нормализующей метаболизм, девочка пришла в себя спустя несколько дней. Ее лечащий врач, психиатр Кристина Шкуратова, рассказала, что причиной состояния школьницы стала гиперсомния, которая, в свою очередь, оказалась симптомом другого заболевания — аффективного расстройства, сопровождавшегося чрезмерной сонливостью и депрессивным настроением.

Бригада медиков, в которую вошли психиатр, невролог, логопед и психолог, провела комплексное обследование школьницы и выяснила, что аффективное расстройство было вызвано стрессом, который она испытывала из-за проблем в школе и личных переживаний. Девочка прошла курс лечения, после чего ее выписали из больницы под наблюдение по месту жительства.

Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними Спустя 7 лет девушек могут освободить от ответственности за убийство Криминал 6 минут чтения

«Данный клинический случай еще раз подтверждает, что за редкими и необычными симптомами могут скрываться серьезные заболевания, требующие профессионального подхода и своевременного лечения», — добавили в медучреждении.

Ранее сообщалось, что в Петербурге школьница в тайне от родителей отказалась от еды ради похудения и стала употреблять капсулы БАДов, которые она сама заказала на маркетплейсе. Девочку доставили в больницу. По словам медиков, если бы она принимала добавки чуть дольше, ее бы пришлось отправить в реанимацию.