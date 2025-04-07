Школьница едва не оказалась в реанимации из-за БАДов с маркетплейса

Тринадцатилетняя школьница попала в клинику Педиатрического университета Санкт-Петербурга после того, как почти полностью отказалась от еды и 12 дней употребляла капсулы биологически активных добавок, самостоятельно заказанных на маркетплейсе. В университете сообщили, что девочка втайне от родителей пыталась похудеть. По мнению врачей, еще немного, и подростка пришлось бы госпитализировать в реанимацию.
Прием капсул с сомнительным составом привел не только к потере веса, но также к анурии и развитию неврологической симптоматики, рассказали врачи. Мать девочки обратилась в клинику, заметив странности в поведении ребенка — ускоренную, прерывистую речь, хаотичные движения.
Вес ребенка был небольшим, более того, она резко похудела за неполные две недели на три килограмма, рассказала заведующая детским приемным отделением клиники Ксана Штернлихт.
Суточный рацион подростка состоял из половины наггетса и менее чем 100 миллилитров воды. Из-за обезвоживания девочка перестала ходить в туалет. На вопрос о количестве капсул БАДа, которые она принимала в сутки, девочка ответить не смогла, поскольку сбилась со счета. Пациентке потребовалась инфузионная терапия, сейчас она продолжает лечение, сообщила завотделением.
На упаковке БАДа было написано, что в капсулах содержатся различные травы, черный чай, черный тмин, зеленый кофе, корень одуванчика, цветы гибискуса, семена фенхеля и некоторые другие компоненты, перечислила Штернлихт.
«На первый взгляд, может показаться, что это совершенно безопасно, но фитотерапия сама по себе — серьезная область народной медицины. Травы содержат различные активные вещества, их концентрацию сложно контролировать, взаимодействие разных растений тоже может быть непредсказуемым», — объяснила завотделением.
Медики полагают, что в капсулах могли содержаться вещества, не заявленные на упаковке, —анорексигенные препараты, которые создают чувство ложного насыщения. По словам врачей, они оказывают сильное влияние на нервную систему.
«Девочки в пубертатный период очень уязвимы, у них меняется восприятие своего тела, фигура становится более женственной, и нередко им кажется, что они не соответствуют каким-то общепринятым идеалам», — сказала завотделением клиники Педиатрического университета.
В клинике сообщили, что пациенты, подобные этой тринадцатилетней школьнице, поступают примерно раз в год. Диуретики, которые используют такие пациенты, вызывают тубулоинтерстициальный нефрит — первичное поражение почечных канальцев, приводящее к снижению функции почек, объяснила заведующая нефрологическим отделением Ольга Любимова. По ее словам, если ребенок будет долго принимать диуретики, заболевание перейдет в хроническую форму и может привести к почечной недостаточности, требующей гемодиализа.