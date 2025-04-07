Школьница едва не оказалась в реанимации из-за БАДов с маркетплейса

Тринадцатилетняя школьница попала в клинику Педиатрического университета Санкт-Петербурга после того, как почти полностью отказалась от еды и 12 дней употребляла капсулы биологически активных добавок, самостоятельно заказанных на маркетплейсе. В университете сообщили, что девочка втайне от родителей пыталась похудеть. По мнению врачей, еще немного, и подростка пришлось бы госпитализировать в реанимацию.

Прием капсул с сомнительным составом привел не только к потере веса, но также к анурии и развитию неврологической симптоматики, рассказали врачи. Мать девочки обратилась в клинику, заметив странности в поведении ребенка — ускоренную, прерывистую речь, хаотичные движения.

Вес ребенка был небольшим, более того, она резко похудела за неполные две недели на три килограмма, рассказала заведующая детским приемным отделением клиники Ксана Штернлихт.

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Суточный рацион подростка состоял из половины наггетса и менее чем 100 миллилитров воды. Из-за обезвоживания девочка перестала ходить в туалет. На вопрос о количестве капсул БАДа, которые она принимала в сутки, девочка ответить не смогла, поскольку сбилась со счета. Пациентке потребовалась инфузионная терапия, сейчас она продолжает лечение, сообщила завотделением.

На упаковке БАДа было написано, что в капсулах содержатся различные травы, черный чай, черный тмин, зеленый кофе, корень одуванчика, цветы гибискуса, семена фенхеля и некоторые другие компоненты, перечислила Штернлихт.

«На первый взгляд, может показаться, что это совершенно безопасно, но фитотерапия сама по себе — серьезная область народной медицины. Травы содержат различные активные вещества, их концентрацию сложно контролировать, взаимодействие разных растений тоже может быть непредсказуемым», — объяснила завотделением.

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Медики полагают, что в капсулах могли содержаться вещества, не заявленные на упаковке, —анорексигенные препараты, которые создают чувство ложного насыщения. По словам врачей, они оказывают сильное влияние на нервную систему.

«Девочки в пубертатный период очень уязвимы, у них меняется восприятие своего тела, фигура становится более женственной, и нередко им кажется, что они не соответствуют каким-то общепринятым идеалам», — сказала завотделением клиники Педиатрического университета.

В клинике сообщили, что пациенты, подобные этой тринадцатилетней школьнице, поступают примерно раз в год. Диуретики, которые используют такие пациенты, вызывают тубулоинтерстициальный нефрит — первичное поражение почечных канальцев, приводящее к снижению функции почек, объяснила заведующая нефрологическим отделением Ольга Любимова. По ее словам, если ребенок будет долго принимать диуретики, заболевание перейдет в хроническую форму и может привести к почечной недостаточности, требующей гемодиализа.