Кремль готовит россиян к потенциальному конфликту с НАТО

Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал отчет о войне в Украине, в котором говорится о том, что Кремль готовит общество к дальнейшей милитаризации и возможному длительному конфликту с НАТО.

В отчете сказано, что российские власти все чаще «переиначивают нарративы», которыми они оправдывали начало полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В качестве примера аналитики привели высказывание главы российского МИД Сергея Лаврова, который, комментируя рекомендации лидерам европейских стран отказаться от поездок в Россию на парад Победы 9 мая, обвинил Евросоюз в разжигании «неонацистской идеологии». По словам Лаврова, Россия «приложит все усилия, чтобы эта идеология не подняла голову», и уничтожит нацизм «раз и навсегда».

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ISW пишет, что подобная риторика направлена на формирование негативного отношения к Европе и НАТО среди россиян и на усиление поддержки обществом дальнейшей милитаризации.

«Владимир Путин и другие высокопоставленные кремлевские чиновники регулярно используют расплывчатый термин “денацификация”, чтобы призвать к смене режима в Украине и созданию пророссийского марионеточного правительства», — отмечают аналитики.

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По их данным, Кремль все чаще использует эту же тактику в отношении других стран, включая Финляндию и бывшие советские республики, например, Эстонию и Молдову, чтобы «оправдать свои попытки контролировать независимые страны и создать информационные условия для возможной будущей российской агрессии».

Ранее помощник Путина Николай Патрушев заявил в одном из интервью, что Финляндия является «плацдармом для агрессии» в адрес России со стороны НАТО. Он также усмотрел параллели между современностью и эпохой советско-финляндской войны, когда, по его словам, в стране вели пропаганду по захвату советских земель и требовали создать «Великую Финляндию».

