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Общество

Клининговая служба сделала рекламу с залитой кровью после «нелепого случая в семье» квартирой

2 минуты чтения 20:33

Московская клининговая компания опубликовала рилс якобы из столичной квартиры с ванной комнатой в крови, обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости». Фирма объяснила журналистам, что использовала для рекламы чужие старые фотографии.

На коротком видео в инстаграме фирма показала фотографии ванной комнаты с подписью «до», на которых все предметы и пол испачканы кровью. На фотографиях «после» помещение выглядит намного более чистым. «Заказы бывают разные», — подписали уборщики свой пост.

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На вопросы пользователей инстаграма компания ответила, что произошел «нелепый случай в семье», связанный с употреблением большого количества алкоголя и «белкой». Также в компании заявили, что там никто не был убит, а клиент остался «жив и доволен».

При этом каналу «Осторожно, новости» в клининговой фирме ответили, что кадры на самом деле были сняты давно и не ими — они лишь использовали фотографии для продвижения своих услуг.

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Депутат Госдумы Ксения Горячева сегодня обратила внимание, что чат-бот портала «Госуслуги» начал предлагать помощь пострадавшим от домашнего насилия, а также предлагать проголосовать в поддержку закона «О противодействии домашнему насилию». На данный момент петиция на сайте «Российская общественная инициатива» собрала 58,5 тысяч голосов из необходимых 100 тысяч.

Робот Макс советует обращаться в полицию или звонить по номеру 112, фиксировать телесные повреждения у медиков и писать заявление в полицию. Также чат-бот выдает номера телефонов кризисных центров для женщин, предлагает обращаться к ним и напоминает, что не стоит раскрывать обидчику свое местонахождение.

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