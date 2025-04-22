В России вырос спрос на авиабилеты бизнес-класса

В этом году в России зафиксировали рост спроса на авиабилеты бизнес-класса. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные компании делового туризма «Аэроклуб».

Так, в первом квартале 2025 года спрос на перелеты бизнес-классом вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общая доля корпоративных перевозок в этом сегменте выросла с трех до четырех процентов. В основном, как пишет издание, билеты бизнес-класса оформлялись на рейсы «Аэрофлота» — 84%. Доля S7 составила 12%, а Utair — 2%.

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Большая часть клиентов, которые летают бизнес-классом, это люди, работающие в нефтегазовом секторе, банках и юридических компаниях, а также премиальные туристы.

Средняя цена билета в одну сторону составила 71,5 тысячи рублей. Стоимость снизилась на 4% по сравнению с 2024 годом, но все еще остается выше допандемийного уровня — на 29%.

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«Коммерсантъ», ссылаясь на опрошенных экспертов, пишет, что наметившийся тренд связан с восстановлением деловых поездок по России, но отмечает, что доля бизнес-класса в общем пассажиропотоке остается ниже 3%, приближаясь к докризисным показателям. Этот показатель, по их оценкам, планомерно снижался с 2010 года.

При этом стоимость авиабилетов к осени может вырасти. Министерство транспорта предложило с 1 сентября собирать с авиакомпаний средства на реконструкцию российских аэропортов. Министр транспорта Роман Старовойт ранее говорил, что новый сбор прибавит 150 рублей к стоимости каждого авиабилета, однако как он скажется на цене на практике, пока неизвестно.