Власти предложили авиапассажирам оплачивать ремонт аэропортов

Министерство транспорта предложило с 1 сентября начать собирать с авиакомпаний средства на реконструкцию аэропортов. Законопроект об инфраструктурном сборе опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и доступен для публичного обсуждения. Ранее министр транспорта Роман Старовойт заявлял, что новый сбор прибавит 150 рублей к стоимости каждого авиабилета.

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Согласно законопроекту, правительство объединит российские аэропорты в группы. Средства, которые аэропорт соберет на реконструкцию, будут направлены на строительство и реконструкцию объектов одного или нескольких аэропортов внутри группы, к которой принадлежит этот аэропорт.

В конце прошлого года министр транспорта Роман Старовойт заявил, что в 2025 году в России появится фонд реконструкции аэродромной сети, с помощью которого чиновники планируют отремонтировать 56 аэропортов до 2030 года. Старовойт тогда предупредил, что из-за нового сбора авиабилеты станут дороже на 150 рублей.

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В пресс-релизе на сайте Министерства транспорта сказано, что в этом году в России появился новый федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов», на который будет выделено 366 миллиардов рублей из бюджета и 128 миллиардов рублей — частных инвестиций по концессионной схеме. Ведомство отметило, что новый сбор позволит ускорить реконструкцию аэропортов, и привело в пример аэропорт Шереметьево, который уже получает средства по похожей схеме.

Публичное обсуждение законопроекта на портале regulation.gov.ru продлится до 24 апреля.