EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Власти предложили авиапассажирам оплачивать ремонт аэропортов

2 минуты чтения 13:12 | Обновлено: 13:13

Министерство транспорта предложило с 1 сентября начать собирать с авиакомпаний средства на реконструкцию аэропортов. Законопроект об инфраструктурном сборе опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и доступен для публичного обсуждения. Ранее министр транспорта Роман Старовойт заявлял, что новый сбор прибавит 150 рублей к стоимости каждого авиабилета.

Россиянам запретили рекламу в Instagram
Россиянам запретили рекламу в Instagram
Власти метили в американские компании, а ударили по блогерам и бизнесу. Как обойти новый запрет и есть ли альтернативы?
Интернет и мемы5 минут чтения

Согласно законопроекту, правительство объединит российские аэропорты в группы. Средства, которые аэропорт соберет на реконструкцию, будут направлены на строительство и реконструкцию объектов одного или нескольких аэропортов внутри группы, к которой принадлежит этот аэропорт.

В конце прошлого года министр транспорта Роман Старовойт заявил, что в 2025 году в России появится фонд реконструкции аэродромной сети, с помощью которого чиновники планируют отремонтировать 56 аэропортов до 2030 года. Старовойт тогда предупредил, что из-за нового сбора авиабилеты станут дороже на 150 рублей.

Я переехала в Нидерланды и стала капитаном яхты
Я переехала в Нидерланды и стала капитаном яхты
Это хобби приносит мне деньги и радость, хотя однажды я заблудилась в море
Общество7 минут чтения

В пресс-релизе на сайте Министерства транспорта сказано, что в этом году в России появился новый федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов», на который будет выделено 366 миллиардов рублей из бюджета и 128 миллиардов рублей — частных инвестиций по концессионной схеме. Ведомство отметило, что новый сбор позволит ускорить реконструкцию аэропортов, и привело в пример аэропорт Шереметьево, который уже получает средства по похожей схеме.

Публичное обсуждение законопроекта на портале regulation.gov.ru продлится до 24 апреля. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Корреспондент ТАСС победил на World Press Photo
Мир
Корреспондент ТАСС победил на World Press Photo
Его фотосерия, посвященная протестам в Грузии, возмутила и украинцев, и грузин, и россиян. Но есть и другие победители
00:01
Политкорректная «Белоснежка» провалилась в прокате
Интернет и мемы
Политкорректная «Белоснежка» провалилась в прокате
Disney пыталась угодить всем, но получила скандал за скандалом. Фильм называют «самым проблемным» в истории студии
17:26 28 марта
Я переехала в Нидерланды и стала капитаном яхты
Общество
Я переехала в Нидерланды и стала капитаном яхты
Это хобби приносит мне деньги и радость, хотя однажды я заблудилась в море
00:01 28 марта
Россиянам запретили рекламу в Instagram
Интернет и мемы
Россиянам запретили рекламу в Instagram
Власти метили в американские компании, а ударили по блогерам и бизнесу. Как обойти новый запрет и есть ли альтернативы?
16:00 27 марта
Мой первый парень погиб на войне
Общество
Мой первый парень погиб на войне
Я журналистка в эмиграции, а он воевал на стороне России. Я не знаю, как с этим жить
00:01 27 марта
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Мир
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
17:00 26 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования