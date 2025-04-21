Путин признал удар по гражданскому объекту в Сумах и назвал это «возмездием»

Владимир Путин заявил, что российские вооруженные силы нанесли удар по гражданскому объекту в украинском городе Сумы, чтобы «получили заслуженное возмездие» те, кто «совершил преступления в Курской области». Трансляцию выступления Путина перед сотрудниками СМИ вело ТАСС. Российские войска нанесли удар по Сумам 13 апреля, в результате погибли более 30 человек, в том числе двое детей.

Слова Путина стали ответом на просьбу прокомментировать предложение Владимира Зеленского прекратить удары по гражданским объектам как минимум на 30 дней.

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«Хорошо известен удар наших вооруженных сил по конгресс-центру Сумского университета. Гражданский это объект? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области. И подразделений ВСУ, и националистов. Это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны были получить заслуженное возмездие за содеянное. Они и получили. Это было сделано, чтобы их наказать», — сказал Путин.

По его словам, российские военные имеют право нанести удар, когда люди, заслуживающие «самого серьезного наказания за содеянное», «проводят какое-то сборище в ресторане», что-то «отмечают, водку пьют». «Это гражданский объект? Гражданский. Но цель какая? Военная», — объяснил Путин.

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Он заявил, что несколькими днями ранее российские военные ударили по населенному пункту в 82 километрах от Одессы, и удар пришелся по ангару сельскохозяйственного назначения, где функционировало производство ракет. «Гражданский объект? Но он использовался для военных целей», — добавил Путин.

Под ударом по ресторану он мог иметь в виду удар по городу Кривой Рог 4 апреля, когда ракета упала рядом с детской площадкой, обратило внимание издание «Агентство». По версии Минобороны России, целью удара был ресторан, где собирались украинские военные. Из-за взрыва ракеты погибло около 20 человек, в том числе девять детей, сообщали местные власти.