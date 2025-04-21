Путин признал удар по гражданскому объекту в Сумах и назвал это «возмездием»

Владимир Путин заявил, что российские вооруженные силы нанесли удар по гражданскому объекту в украинском городе Сумы, чтобы «получили заслуженное возмездие» те, кто «совершил преступления в Курской области». Трансляцию выступления Путина перед сотрудниками СМИ вело ТАСС. Российские войска нанесли удар по Сумам 13 апреля, в результате погибли более 30 человек, в том числе двое детей.
Слова Путина стали ответом на просьбу прокомментировать предложение Владимира Зеленского прекратить удары по гражданским объектам как минимум на 30 дней.
«Хорошо известен удар наших вооруженных сил по конгресс-центру Сумского университета. Гражданский это объект? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области. И подразделений ВСУ, и националистов. Это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны были получить заслуженное возмездие за содеянное. Они и получили. Это было сделано, чтобы их наказать», — сказал Путин.
По его словам, российские военные имеют право нанести удар, когда люди, заслуживающие «самого серьезного наказания за содеянное», «проводят какое-то сборище в ресторане», что-то «отмечают, водку пьют». «Это гражданский объект? Гражданский. Но цель какая? Военная», — объяснил Путин.
Он заявил, что несколькими днями ранее российские военные ударили по населенному пункту в 82 километрах от Одессы, и удар пришелся по ангару сельскохозяйственного назначения, где функционировало производство ракет. «Гражданский объект? Но он использовался для военных целей», — добавил Путин.
Под ударом по ресторану он мог иметь в виду удар по городу Кривой Рог 4 апреля, когда ракета упала рядом с детской площадкой, обратило внимание издание «Агентство». По версии Минобороны России, целью удара был ресторан, где собирались украинские военные. Из-за взрыва ракеты погибло около 20 человек, в том числе девять детей, сообщали местные власти.