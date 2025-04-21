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Общество

Москвичам пообещали аномальные ливни и снег

2 минуты чтения 10:45

В конце недели в Москву и Подмосковье могут прийти заморозки и аномальные ливни с мокрым снегом. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Москве июльская погода — температура воздуха плюс 23–26 градусов, а по области — плюс 22–27 градусов. По словам синоптика, максимальная температура для 21 апреля в Москве была зафиксирована в 1995 году и составляла плюс 23,9 градуса. Таким образом, текущие показатели могут побить этот рекорд, установив новый температурный максимум. 

Накануне в Москве был зафиксирован третий подряд температурный рекорд и уже четвертый за текущий апрель. На главной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до плюс 25,8 градуса.

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«Со вторника погода начнет портиться, так как обусловится: ночью — теплым сектором атлантического циклона, а днем – влиянием холодного атмосферного фронта. В небе появится отдельная кучево-дождевая облачность, во второй половине дня местами прошумят кратковременные ливни интенсивностью до 5 литров дождевой воды на метр площади, местами прогремит гроза, станет душно, температурный фон сохранится летним», — сообщил Тишковец.

По его словам, в среду в столице вновь ожидается жара до плюс 25 градусов, однако уже в четверг температура начнет снижаться. В пятницу, 25 апреля, днем прогнозируется от плюс 11 до плюс 16 градусов.

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Синоптик рассказал, что в субботу на фоне циклона северные ветры продолжат приносить холодные воздушные массы. Температура воздуха в течение дня не превысит плюс 10 градусов, а к вечеру опустится до плюс 5 градусов. К аномальным ливневым дождям с интенсивностью до 32 мм (86% от месячной нормы) в конце дня могут добавиться осадки в виде мокрого снега, отметил Тишковец.

Он добавил, что в воскресенье также сохранится холодная погода, характерная для марта, с возможными заморозками до минус 1 градуса в Подмосковье. 

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