Изнасиловавшего и убившего женщину на глазах ее дочери мужчину нашли спустя полвека

Полиция штата Индиана спустя почти 53 года установила личность мужчины, который изнасиловал, застрелил и бросил умирать в придорожной канаве молодую женщину. Преступление произошло на глазах трехлетней дочери погибшей, сообщил телеканал NBC News. Мужчину удалось найти благодаря ДНК-тесту, недоступному следователям в 1970-х годах, рассказали журналисты.

Погибшую звали Филлис Бейлер, девушке было 26 лет, когда в июле 1972 года она пропала вместе с дочерью на трассе между городами Индианаполис и Блаффон. Бейлер взяла автомобиль напрокат, чтобы навестить своих родителей, однако так и не добралась до их дома.

Родители заявили в полицию о пропаже дочери, и на следующее утро полицейские обнаружили автомобиль Бейлер на шоссе 69 в округе Грант. Машина стояла с поднятым капотом, рядом никого не было.

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Примерно еще через час женщина, проезжавшая по дороге к северу от Вэст-Шоафф-роуд в округе Аллен, обнаружила тело Бейлер и ее дочь на обочине дороги в канаве — примерно в 110 километрах к северу от брошенной машины. Дочь была жива, она не пострадала, уточнили полицейские.

Вскрытие тела Бейлер показало, что причиной смерти стало огнестрельное ранение. Кроме того, девушка подверглась сексуализированному насилию, сообщила полиция Индианы.

В то время проведение анализа ДНК не было возможным, он получил широкое распространение только в 1990-х, рассказали полицейские. Годы спустя на основе ДНК, найденной на одежде Бейлер, был составлен профиль, который позволил исключить главного подозреваемого по делу. Имя подозреваемого в полицейском департаменте не назвали.

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Детективы, которые работают с нераскрытыми делами, в 2025 году смогли использовать современные методики и получить гораздо более точный анализ образца ДНК с одежды Бейлер. Судмедэксперты штата Индиана вместе с частной компаний Identifinders применили метод «судебно-генетической генеалогии», рассказали полицейские.

Оказалось, что образец ДНК принадлежал Фреду Аллену Линеманну, жителю города Гросс-Пойнт штата Мичиган. В 1972 году мужчине было 25 лет. «Линеманн не имел никаких известных связей с Бейлер, но имел значительное криминальное прошлое», — сообщил полицейский департамент.

При попытке найти Линеманна детективы узнали, что он погиб в Детройте в 1985 году. 37-летнего мужчину избили бейсбольной битой два других мужчины «во время спора о собственности» и выбросили в мусорный контейнер. Убийцы подожгли контейнер, «когда жертва была еще жива», уточнили журналисты со ссылкой на газетную публикацию 40-летней давности.

Если бы Линеманн был жив, прокуратура округа Аллен предъявила бы 78-летнему мужчине обвинение в убийстве Бейлер, сообщил NBC News.