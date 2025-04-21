Россияне часто дают своим питомцам человеческие имена

В России часто среди собачьих кличек встречаются имена людей. По словам президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева, в течение последних пяти лет россияне чаще всего называли своих питомцев именами Виктория и Макс, пишет агентство городских новостей «Москва».

«Среди женских человеческих кличек лидирующую позицию последние пять лет занимает имя Виктория. Вслед за ней по популярности следуют Злата и Роза, а также Ника и Алиса. Из славянских имен реже, но все же встречаются Мила, Лада и Лана. Что касается кобелей, самым распространенным человеческим именем на протяжении последних пяти лет остается Макс», – сказал Голубев.

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Что касается славянских имен, то среди них популярностью пользуются Гром и Велес. «Интересно, что если в 2023 году чаще встречался Велес, то в 2024 году его место занял Гром. Также встречаются необычные имена вроде Добрыни, Льва и Перуна. Примечательно, что традиционные, привычные нам клички, такие как Кузя, Филя, Тимоша, Дуся, уже не столь популярны среди собаководов и встречаются достаточно редко», — рассказал президент РКФ.

Он также подчеркнул, что выбор клички хозяевами часто зависит от породы собаки. По его словам, «вряд ли кто-то решится назвать русского тоя Львом», однако исключения все же бывают.

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Ранее ученые смогли выяснить, что собаки способны выбирать важную информацию из потока речи и «слушать» человека. Как сообщает Би-би-си, животные распознают ключевые слова — например, свое имя или команды — даже если человек не обращается к ним напрямую, а лишь упоминает их в разговоре.

Исследование с участием 53 собак разных пород провели ученые из Университета Сассекса и Университета Линкольна. Они заметили, что животные часто смотрят в сторону хозяев, услышав знакомые слова, даже если команды не выделяются интонационно и произносятся как часть обычной фразы.