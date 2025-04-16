Ученые узнали о способности собак «подслушивать» людей

Ученые из Университета Сассекса и Университета Линкольна выяснили, что собаки обладают неврологической способностью выбирать информацию из потока речи, которая позволяет им «слушать» человека. Об этом сообщает Би-би-си.

В исследовании говорится, что собаки способны узнавать ключевые слова, например, свое имя и команды, даже когда человек напрямую не взаимодействует с питомцем и лишь упоминает его кличку в разговоре.

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«Наше исследование показывает, что собаки способны вычленять и распознавать значимые для них слова в монотонном потоке не относящейся к делу речи, даже при отсутствии интонационных сигналов, которые мы обычно используем, чтобы привлечь их внимание», — рассказал ведущий автор исследования Дэвид Реби.

Так, в ходе эксперимента, в котором приняли участие 53 собаки разных пород, от такс до сенбернаров, ученые заметили, что животные постоянно смотрели в сторону хозяев, когда слышали знакомые слова, несмотря на то, что обычно люди произносят команды отдельно от других фраз и подчеркивают их интонационно.

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Биолог Холли Рут-Гаттеридж, соавтор исследования, добавила, что результаты исследования «расширяют представление о том, как возникли более сложные коммуникации, которые являются необходимыми строительными блоками для языка».

По словам Реби, такая способность могла появиться у собак вследствие одомашнивания, поэтому ученые подчеркнули необходимость провести дальнейшие исследования и выяснить, есть ли у волков и других видов диких животных такой же навык. Также ученые планируют выяснить, с какого возраста щенки начинают понимать человеческую речь.