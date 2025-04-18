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Общество

Стал известен средний возраст рожающих россиянок

2 минуты чтения 10:29 | Обновлено: 10:32

Средний возраст рожающих россиянок составляет 29,8 года. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на официальную статистику ЗАГС за 2025 год.

По данным ведомства, российские мужчины в среднем становятся отцами в возрасте 29,3 года. При этом всего с начала текущего года в России были поданы 631 597 заявлений о рождении детей. В 51% случаев речь идет о мальчиках, а в 49% — о девочках. Также в 2025 году зарегистрировано 4463 случая рождения двойняшек.

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11 апреля издание «Агентство», ссылаясь на данные подсчетов демографа Алексея Ракши, сообщило, что за первые три месяца 2025 года рождаемость в России упала до минимума за последние 200 лет.

Так, в марте 2025 года число рожденных в России детей оказалось меньше аналогичного показателя марта 2024 года на 3-4%, тогда как февральский показатель снизился на 6-7%. По мнению Ракши, эти данные свидетельствуют о том, что усилия российских властей по повышению рождаемости не дают желаемых результатов.

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Сам эксперт связывает рекордное падение рождаемости в первую очередь с так называемым «эхом демографической ямы 90-х». Так, по данным Ракши, в России сократилось число способных к рождению детей женщин в возрасте от 20 до 40 лет. При этом он отметил, что показатель рождаемости в пересчете на одну россиянку детородного возраста в первом квартале текущего года практически не изменился и составил 1,431 против 1,432 годом раньше.

В свою очередь, «Агентство» отметило, что, несмотря на рекордное падение рождаемости в России, этот показатель там все еще выше, чем в соседних странах. Причем речь не только о государствах постсоветского пространства, но и таких странах как Финляндия, Польша, Словакия, Чехия, Германия, Франция, Венгрия, Румыния, Греция, Турция, Монголия и Япония. 

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