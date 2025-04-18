Стал известен средний возраст рожающих россиянок

Средний возраст рожающих россиянок составляет 29,8 года. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на официальную статистику ЗАГС за 2025 год.

По данным ведомства, российские мужчины в среднем становятся отцами в возрасте 29,3 года. При этом всего с начала текущего года в России были поданы 631 597 заявлений о рождении детей. В 51% случаев речь идет о мальчиках, а в 49% — о девочках. Также в 2025 году зарегистрировано 4463 случая рождения двойняшек.

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11 апреля издание «Агентство», ссылаясь на данные подсчетов демографа Алексея Ракши, сообщило, что за первые три месяца 2025 года рождаемость в России упала до минимума за последние 200 лет.

Так, в марте 2025 года число рожденных в России детей оказалось меньше аналогичного показателя марта 2024 года на 3-4%, тогда как февральский показатель снизился на 6-7%. По мнению Ракши, эти данные свидетельствуют о том, что усилия российских властей по повышению рождаемости не дают желаемых результатов.

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Сам эксперт связывает рекордное падение рождаемости в первую очередь с так называемым «эхом демографической ямы 90-х». Так, по данным Ракши, в России сократилось число способных к рождению детей женщин в возрасте от 20 до 40 лет. При этом он отметил, что показатель рождаемости в пересчете на одну россиянку детородного возраста в первом квартале текущего года практически не изменился и составил 1,431 против 1,432 годом раньше.

В свою очередь, «Агентство» отметило, что, несмотря на рекордное падение рождаемости в России, этот показатель там все еще выше, чем в соседних странах. Причем речь не только о государствах постсоветского пространства, но и таких странах как Финляндия, Польша, Словакия, Чехия, Германия, Франция, Венгрия, Румыния, Греция, Турция, Монголия и Япония.