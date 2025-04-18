Власти открестились от одобренного ими же проекта скейт-парка на памятнике Ленину

Администрация города Верхняя Пышма в Свердловской области назвала «визуализацией» и «чьей-то недоброй шуткой» проект скейт-парка на Успенском проспекте, по которому постамент памятника Ленину переделали в рампу для скейтбординга. Ранее компания Legato Construction опубликовала видео с переделанным памятником и сообщила, что инициировала проект городская администрация.
«Сегодня на этом участке ведутся строительные работы, поэтому территория огорожена и проход закрыт. Скорее всего, визуализация скейтбордистов — чья-то недобрая шутка. Добавлю, что мы сохраним на этом месте памятник Ленину, скейт-парк по проекту отнесен в другое место, поэтому постамент не будет использован в качестве рампы», — заявил председатель местной думы Иван Зернов. В этой же публикации он отметил, что проект обсуждался с жителями, а также победил во всероссийском конкурсе «Формирование комфортной городской среды».
После слов чиновника корреспондент екатеринбургского издания It’s My City убедился, что памятник Ленину на самом деле окружен рампой для скейтбордистов. Сейчас подойти к памятнику нельзя — там поставили высокий красный забор.
В начале апреля Legato Construction опубликовала фото и видео со скейтбордистами, катающимися по рампе вокруг памятника Ленину. «Скейтбординг буквально встретился с историей лицом к лицу прямо у постамента Владимира Ленина», — сказали соавторы проекта. Они добавили, что их проект создает «полноценное скейтовое пространство» в одном из таких мест, которое стало точкой сбора для первых скейтеров в стране — на городской площади.
В беседе с пресс-службой Федерации скейтбординга России команда Legato Construction ответила, что проект получил только положительные отзывы от скейтеров и профессионального сообщества. «Парк стал заметной точкой притяжения, и интерес к подобным проектам уже поступает из других городов», — заявили архитекторы.
«Как и в любом смелом проекте, особенно с участием символически значимых объектов [у заказчиков были сомнения]. Но благодаря открытому диалогу и общей работе над концепцией — всё получилось», — сказали в Legato Construction.
Члены КПРФ разных уровней, узнав о рампе на памятнике Ленину, выступили с критикой проекта. Так, зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сравнил эту идею с акцией «Богородица, Путина прогони», которую Pussy Riot провели в Храме Христа в 2012 году.
Глава областного комитета свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев утверждает, что горожане узнали о реконструкции «только сейчас». «Для большой части свердловчан, и верхнепышминцев в частности, Владимир Ильич является сакральной фигурой, вызывающей искреннее уважение. Подобное «креативное переосмысление» монумента основателю Советского государства вызывает у них резко негативную реакцию», — заявил глава обкома.
Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина назвала строительство рампы «вандализмом» и призвала возбудить уголовное дело против главы Верхней Пышмы. «Это то же самое, что на могиле ваших родителей танцевать свадебный вальс», — возмутилась коммунистка.
Партнер проектного бюро M4 Андрей Кобзев заявил каналу «Осторожно, новости», что до строительства никто не выступал против этого скейт-парка. «Мы обсуждали это с администрацией и жителями, серьезных противоречий и недовольств не было. Мы конечно переживали, что может оскорбить чьи-то чувства, но сейчас объект пользуется популярностью. Приезжают ребята из других городов, много приятных отзывов», — рассказал Кобзев.
Федерация скейтбординга России считает, что памятник Ленину «органично интегрирован» в скейт-парк. Организация подчеркнула, что заказчик проекта — главный архитектор Верхней Пышмы — и Legato Construction хотели «переосмыслить пространство вокруг памятника и вдохнуть в него новую жизнь». По мнению спортивной ассоциации, памятник был «в полузаброшенном состоянии», а теперь «стал частью современного городского пространства».
«Мы считаем, что в сложившемся решении нет ничего неуважительного. Наоборот — это пример того, как через современные формы взаимодействия можно пробудить интерес к прошлому», — ответили на недовольство в Федерации скейтбординга.