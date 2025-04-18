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Общество

Власти открестились от одобренного ими же проекта скейт-парка на памятнике Ленину

3 минуты чтения 19:31 | Обновлено: 19:35

Администрация города Верхняя Пышма в Свердловской области назвала «визуализацией» и «чьей-то недоброй шуткой» проект скейт-парка на Успенском проспекте, по которому постамент памятника Ленину переделали в рампу для скейтбординга. Ранее компания Legato Construction опубликовала видео с переделанным памятником и сообщила, что инициировала проект городская администрация.

«Сегодня на этом участке ведутся строительные работы, поэтому территория огорожена и проход закрыт. Скорее всего, визуализация скейтбордистов — чья-то недобрая шутка. Добавлю, что мы сохраним на этом месте памятник Ленину, скейт-парк по проекту отнесен в другое место, поэтому постамент не будет использован в качестве рампы», — заявил председатель местной думы Иван Зернов. В этой же публикации он отметил, что проект обсуждался с жителями, а также победил во всероссийском конкурсе «Формирование комфортной городской среды».

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После слов чиновника корреспондент екатеринбургского издания It’s My City убедился, что памятник Ленину на самом деле окружен рампой для скейтбордистов. Сейчас подойти к памятнику нельзя — там поставили высокий красный забор.

В начале апреля Legato Construction опубликовала фото и видео со скейтбордистами, катающимися по рампе вокруг памятника Ленину. «Скейтбординг буквально встретился с историей лицом к лицу прямо у постамента Владимира Ленина», — сказали соавторы проекта. Они добавили, что их проект создает «полноценное скейтовое пространство» в одном из таких мест, которое стало точкой сбора для первых скейтеров в стране — на городской площади.

В беседе с пресс-службой Федерации скейтбординга России команда Legato Construction ответила, что проект получил только положительные отзывы от скейтеров и профессионального сообщества. «Парк стал заметной точкой притяжения, и интерес к подобным проектам уже поступает из других городов», — заявили архитекторы.

«Как и в любом смелом проекте, особенно с участием символически значимых объектов [у заказчиков были сомнения]. Но благодаря открытому диалогу и общей работе над концепцией — всё получилось», — сказали в Legato Construction.

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Члены КПРФ разных уровней, узнав о рампе на памятнике Ленину, выступили с критикой проекта. Так, зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сравнил эту идею с акцией «Богородица, Путина прогони», которую Pussy Riot провели в Храме Христа в 2012 году.

Глава областного комитета свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев утверждает, что горожане узнали о реконструкции «только сейчас». «Для большой части свердловчан, и верхнепышминцев в частности, Владимир Ильич является сакральной фигурой, вызывающей искреннее уважение. Подобное «креативное переосмысление» монумента основателю Советского государства вызывает у них резко негативную реакцию», — заявил глава обкома.

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина назвала строительство рампы «вандализмом» и призвала возбудить уголовное дело против главы Верхней Пышмы. «Это то же самое, что на могиле ваших родителей танцевать свадебный вальс», — возмутилась коммунистка.

Партнер проектного бюро M4 Андрей Кобзев заявил каналу «Осторожно, новости», что до строительства никто не выступал против этого скейт-парка. «Мы обсуждали это с администрацией и жителями, серьезных противоречий и недовольств не было. Мы конечно переживали, что может оскорбить чьи-то чувства, но сейчас объект пользуется популярностью. Приезжают ребята из других городов, много приятных отзывов», — рассказал Кобзев.

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Федерация скейтбординга России считает, что памятник Ленину «органично интегрирован» в скейт-парк. Организация подчеркнула, что заказчик проекта — главный архитектор Верхней Пышмы — и Legato Construction хотели «переосмыслить пространство вокруг памятника и вдохнуть в него новую жизнь». По мнению спортивной ассоциации, памятник был «в полузаброшенном состоянии», а теперь «стал частью современного городского пространства».

«Мы считаем, что в сложившемся решении нет ничего неуважительного. Наоборот — это пример того, как через современные формы взаимодействия можно пробудить интерес к прошлому», — ответили на недовольство в Федерации скейтбординга.

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