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Политика

Зеленский заявил о поставках китайского оружия в Россию

2 минуты чтения 20:52

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай поставляет России оружие, сообщает «Суспильне» со ссылкой на слова политика на пресс-конференции. Он утверждает, что получил информацию об этом от Службы безопасности Украины и разведки.

Зеленский пообещал предоставить документы с деталями о поставках оружия на следующей неделе, отметив также, что у украинской стороны есть информация о том, что «представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России». Он не привел пример конкретных видов вооружений, ограничившись упоминанием о порохе и артиллерии.

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Президент Украины также отметил, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин пообещал ему не отправлять и продавать оружия в Россию. «Но, к сожалению, мы видим сейчас другую информацию. У нас уже есть факты об этой работе Китая и России по усилению их обороноспособности и это плохие факты», — подчеркнул Зеленский.

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Ранее президент Украины объявил, что вооруженные силы Украины взяли в плен двух граждан Китая, воевавших на стороне российской армии. Он уточнил, что украинская сторона получила их документы и банковские карты и потребовал выяснить реакцию Пекина на этот факт. Политик отметил, что у Украины есть информация о том, что в подразделениях армии России присутствуют и другие граждане КНР.

«На это точно нужна реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет мира», — сказал Зеленский. Он отметил, что считает обнаружение китайцев в российской армии подтверждением того, что Россия собирается продолжить боевые действия и не желает окончания конфликта.

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