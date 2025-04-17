Власти России пообещали победить борщевик уже в этом году

Россия находится на пороге получения эффективного средства, которое позволит решить в стране проблему распространения борщевика Сосновского уже до конца 2025 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт.

По его словам, специалисты подведомственного Россельхознадзору научного института работают над созданием биопестицида, способного подавлять устойчивость борщевика. «Наш институт занимается [разработкой] биопестицида на натуральных основах грибов, которые подавить очень сложно», — сказал Данкверт.

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В феврале 2024 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает владельцев земельных участков проводить работы по уничтожению борщевика Сосновского. В пояснительной записке к документу его авторы отметили, что существующие региональные меры по сдерживанию распространения борщевика оказались недостаточными. При этом законодатели убеждены, что главная причина сложившейся ситуации — бездействие землевладельцев.

В августе 2024 года Росреестр разработал список критериев, по которым власти смогут изымать земельные участки у частных владельцев. Среди прочего в нем упоминается зарастание участка борщевиком.

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Борщевик Сосновского — токсичное растение, которое представляет серьезную угрозу для людей, животных и экосистем. Сок растения, попадая на кожу человека и животных, делает ее чрезвычайно чувствительной к солнечному свету, что приводит к образованию тяжелых ожогов с волдырями. Кроме того, пыльца борщевика способна вызвать раздражение дыхательных путей, тошноту, головокружение и даже потерю сознания.