У россиян смогут отбирать землю за мусор и сорняки

Росреестр разработал список условий, согласно которым власти смогут отбирать у владельцев-физлиц земельные участки. О деталях проекта постановления правительства пишет РБК.

Власти отмечают, что в стране есть земли, которые «годами или даже десятилетиями не используются», объяснили в Росреестре. На таких участках стоят заброшенные здания. Земля на них «зарастает борщевиком, образуются свалки», туда ходят гулять дети и молодежь.

Проект постановления правительства появился благодаря закону, который должен вступить в силу 1 марта 2025 года. Закон дает владельцам земли «в населенных пунктах, а также садоводческих и огороднических товариществах» три года на то, чтобы начать использовать участок. Если инспекторы местного управления Росреестра обнаружат «неиспользуемый участок», они могут выписать штраф или начать процедуру его изъятия в пользу местного муниципалитета либо государства.

Список условий, позволяющих наказать владельца участка, должно утвердить правительство. Проект постановления разработал Росреестр. Согласно проекту, в список признаков «неиспользования участков» должны войти: отсутствие хозяйственной деятельности последние пять лет; захламленность мусором и «не связанными с использованием земельного участка предметами»; наличие сорняков ростом более одного метра на площади более 50% участка.

Если на участке разрешено индивидуальное жилищное строительство, то необходимо, чтобы на третий год хозяин начал хотя бы возводить фундамент и «подземные конструктивные элементы». Через пять лет после завершения строительства здание должно быть официально зарегистрировано. Участок, согласно проекту Росреестра, подлежит изъятию, если пять лет строение не используется или если пять лет не ремонтируются разрушенные «основные элементы постройки» вроде крыши или окон.

«Задача — не изъятие земли или наказание собственников, а возвращение их на свои земельные участки для обеспечения надлежащего использования», — объяснили необходимость закона и подзаконного акта в Росреестре.

Спастись от изъятия можно не только за счет уборки, прополки и ремонта, объяснили в Росреестре. Признаком использования должно считаться осушение заболоченной земли или наоборот, увлажнение слишком иссушенной.

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Спорным выглядит пункт о случаях, когда на земельном участке отсутствует фундамент и нет признаков капитального строительства, отметил в разговоре с РБК руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Вага Рыбченко. «Много случаев знаю, когда люди приобретают участки и какое-то время на них ничего не строят, а размещают бытовку, приезжают отдыхать. Но при этом ухаживают за участком, платят налог, взносы», — объяснил юрист. Только на основании того, что хозяин не начал строительство, наказывать некорректно, заявил Рыбченко. Под карательную норму могут попасть, по его мнению, люди, которые приобретали землю «как инвестицию».

Сейчас в России земельный участок можно изъять и вернуть в собственность местным властям в случае, если собственник получил его под строительство либо для ведения сельского хозяйства — но использует не по прямому назначению. Например, построил на земле сельхозназначения магазин.

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