Ученые представили «формулу идеального дня»

Ученым удалось получить «формулу идеального дня», сообщает издание The Independent со ссылкой на результаты исследовательской работы ученых из канадского университета Британской Колумбии.

В нее входят — шесть часов времени с семьей, два часа с друзьями, полтора часа участия в социальных активностях, шесть часов работы с 15-минутной дорогой до нее, два часа физической активности и максимум один час экранного времени в сутки. Чтобы успеть еще и высыпаться, вероятно, придется совмещать несколько активностей. Например, заниматься спортом и гулять с друзьями или приглашать их провести время вместе со своими родными.

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Для исследования ученые проанализировали данные по ежедневным активностям американцев, в этот список вошли около 100 видов деятельности от постоянного пролистывания новостной ленты до общения с другими людьми. Затем авторы работы изучили оценки, которые респонденты выставляли прошедшим дням, и выявили активности, которые чаще всего встречались в дни «лучше обычного», а также подсчитали их продолжительность.

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The Independent отмечает, что некоторые из компонентов «формулы» можно назвать спорными. В качестве примера автор статьи приводит два часа физических упражнений, предполагая, что такой тип отдыха может подойти не всем людям. Отмечена также и сложность соблюдения подобного распорядка в рабочие дни, поскольку рабочее время обычного человека часто превышает «идеальные» шесть часов.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить на час рабочий день российским женщинам. Он считает, что такая мера поможет повысить рождаемость. «А когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой?» — сказал Антропенко.