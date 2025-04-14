Российским матерям предложили сократить рабочий день

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на один час ради повышения рождаемости. Об этом он сказал в разговоре с РИА «Новости».

«А когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой? Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы», — заявил он.

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Депутат считает, что нововведение поможет и матерям, которые стараются найти и уделить время на развитие своего ребенка. «Каждый ребенок посещает как минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети — несколько. Зачастую вся эта нагрузка ложится на плечи женщины. И очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружков, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше», — объяснил политик.

Антропенко также подчеркнул, что забота о детях иногда вынуждает женщин уходить с работы, что «устраивает далеко не всех». При этом, по его мнению, даже если у женщины нет семьи и детей, ей все равно необходим дополнительный свободный час в сутки. Это связано с тем, что, женщинам на подготовку к рабочему дню «требуется намного больше времени, чем мужчине», уверен депутат.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина поддержала идею Антропенко, однако выразила сомнения, что для этих целей нужно сократить каждый рабочий день на один час. В разговоре с журналистом RTVI Останина заявила, что это «может ударить по бизнесу, особенно малому и среднему, где часто в руководстве как раз женщины». Поэтому, по ее мнению, удобнее было бы женщинам работать до середины дня в пятницу.

«Поэтому мне представляется, что лучше сделать это одномоментно: один день женщины работают до середины дня, в пятницу, а затем получаются полноценные суббота, воскресенье», — считает она.

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По ее словам, «высокая природная миссия женщины» обязывает ее уделять больше времени на воспитание своих детей.

«Если женщина будет больше уделять внимания воспитанию детей, я думаю, что и дети тоже будут у нас добрее, и мы не будем видеть тех страшных сводок, которые сейчас получаем то и дело из наших образовательных организаций, то буллинг, то расстрел, то еще что-то», — заключила глава комитета.

В марте депутат гордумы Тарусы и член партии ЛДПР Евгений Руденко посоветовал женщинам чаще носить миниюбки для повышения рождаемости.



