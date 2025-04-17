СМИ назвали санкции «разменной монетой» в переговорах России и США

Многочисленные санкции, введенные США и их союзниками в отношении России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, стали разменной монетой в нынешних переговорах о мире в Украине. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Издание поясняет, что к такому выводу его авторы пришли из-за заявлений американского президента Дональда Трампа и его команды, которые успели намекнуть на возможность отмены ограничений в случае заключения Москвой мирной сделки и в то же время пригрозили введением вторичных санкций в отношении покупателей российской нефти, если Москва откажется от соглашения.

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Сам Трамп в течение одного дня, сначала сообщил, что «зол и взбешен» заявлениями Владимира Путина по Украине, а затем выразил уверенность в том, что Путин «не откажется от своего слова».

При этом Bloomberg отмечает, что у Трампа нет достаточных полномочий, чтобы отменить все наложенные на Россию ограничения. Так, для отмены части американских санкций ему потребуется одобрение Конгресса США, тогда как снятие международных санкций невозможно без согласия американских союзников, в частности, в Европе.

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В конце февраля Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что во время телефонного разговора с Путиным он обсуждал «крупные сделки в области экономического развития». В свою очередь, в Кремле сообщили, что во время разговора два лидера говорили о сотрудничестве «в экономике и энергетическом секторе в будущем».

Эти заявления говорят о том, что Трамп видит экономическую возможность в перезагрузке отношений между Россией и Соединенными Штатами. То есть допускает сближение, которое не так давно было бы немыслимым, заключает Bloomberg.