В СПЧ призвали «понять» напавшую на женщину в никабе москвичку

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева в эфире радио «Говорит Москва» призвала «понять» москвичку Наталью Медведеву, которая пыталась снять никаб с пассажирки метро. Ранее Щербинский районный суд Москвы назначил Медведевой арест на семь суток по статье о мелком хулиганстве, а спутнику пассажирки в никабе Ибодуллозоде Музаффарджону Фазлиддину, который разбил ее планшет, — 13 суток. Также СК завел против мужчины уголовное дело о хулиганстве. Судью, которая назначила москвичке арест, теперь требует проверить депутат Госдумы.

Меркачева объяснила поведение москвички тем, что она «боится террористов», потому что работала журналисткой во время обеих войн в Чечне. Сама 61-летняя Медведева ранее рассказала телеграм-каналу «Осторожно, Москва», что была заложницей во время теракта в Буденновске в июне 1995 года.

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«Увидев женщину в никабе, она отреагировала соответствующим образом. Она считает, что в московском метро, которое подвергалось не один раз жутким взрывам, сколько терактов было. И когда она видит женщину в никабе с бородатым мужчиной, у нее сработала, как я думаю, вот эта травма», — заявила Меркачева.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео из метро, на котором пассажирка пытается снять никаб с головы женщины, а потом ее бьет по голове другой пассажир. Очевидцы сказали журналистам, что сначала москвичке сломали планшет, на который она пыталась снимать женщину в никабе и ее спутника, после этого мужчина начал ее бить, а в ответ она «попыталась защититься, сняв никаб с женщины». На другом видео слышно, как мужчина кричит пассажирке: «Это моя честь! Вы что делаете? Сучка! Это моя честь! Ты кого за волосы трогаешь?»

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В базе московских судов опубликовано решение Щербинского районного суда от 3 апреля по административному делу о мелком хулиганстве против Натальи Медведевой. Судья Дарья Сальникова установила, что днем 31 марта женщина, находясь в вагоне на станции «Филатов луг», «оскорбительно приставала к гражданке прилюдно пыталась снять с нее элемент одежды (никаб), на неоднократные замечания граждан не реагировала».

Суд в том числе ссылается на видеозапись из материалов дела, на которой «с бесспорностью видно», что Медведева пыталась «снять элемент одежды (никаб) с женщины хватая ее за голову». Москвичка вину не признала и заявила суду, что сочла женщину в никабе и мужчину рядом с ней «подозрительными», когда зашла в вагон. После этого, по ее словам, она начала снимать «для своей безопасности», после этого мужчина подошел к ней и «начал драться».

В тот же день та же судья назначила 13 суток за мелкое хулиганство мужчине, который избил Медведеву. В постановлении сказано, что Ибодуллозода Музаффарджон Фазлиддин разбил планшет Медведевой, «беспричинно выражался нецензурной бранью» и «размахивал руками». Мужчина в суде признал вину и раскаялся.

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В среду Следственный комитет сообщил, что против мужчины, который избил Медведеву, завели уголовное дело по статье «хулиганство». Следствие считает, что мужчина напал на москвичку и разбил ее планшет, потому что Медведева «сочла подозрительным» внешний вид его спутницы, «сделала замечание» об этом и начала их снимать. Попытку снять с пассажирки никаб СК в своем пресс-релизе не упоминает.

Депутат Госдумы от партии СРЗП Михаил Делягин призвал Генпрокуратуру «принять меры» против судьи Сальниковой, потому что, по его мнению, ее решение «производит впечатление публичного поощрения религиозного экстремизма и терроризма» и не запрещает россиянам «пытаться обезопасить себя от актов террора».