Названы сроки ослабления рубля

Аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют последовательное укрепление американского доллара по отношению к российскому рублю. По их прогнозам, в 2028 году стоимость доллара вырастет до 130 рублей. Об этом пишет Oninvest.

В апреле курс американской валюты впервые с 20 марта упал ниже 83 рублей. Установленный Центральным банком курс доллара на 16 апреля составляет 82,3 рубля.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что к лету 2025 года доллар вырастет до 100 рублей. В дальнейшем, по их оценке, рост продолжится: в 2026 году доллар может достигнуть 120 рублей, а в 2027–2028 годах — 130 рублей. Таким образом, ослабление рубля за три года может составить около 58%.

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При этом по отношению к другим валютам доллар, напротив, ослабеет. В Goldman Sachs называют японскую иену «самой безопасной гаванью»: если сейчас курс составляет 144 иены за доллар, то к 2028 году, как ожидается, он снизится до 115 иен (ослабление на 25%). Евро, по прогнозам банка, укрепится примерно на 7% — до $1,2 за евро — и останется на этом уровне до 2028 года.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что рубль превзошел золото по доходности и стал лидером валютного рынка. Отмечается, что с начала года российская валюта укрепилась по отношению к американской на внебиржевых торгах на 38%. Для сравнения: золото подорожало на 23%, а серебро — на 12%. Российская валюта также показала самый сильный рост к доллару среди всех мировых валют.

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Bloomberg отмечает, что укреплению рубля способствуют возобновившиеся контакты между Кремлем и Белым домом. Иностранные инвесторы, не опасающиеся санкционных рисков, покупают рублевые активы в странах, сохраняющих нейтральные или дружественные отношения с Россией. Дополнительную поддержку национальной валюте оказывают принудительная конвертация валютной выручки в рубли внутри страны и рефинансирование рублевых долгов за счет более дешевых кредитов в юанях, к которым все чаще прибегают российские компании.



