В США назвали «абсурдом» слова Зеленского о «занявшей сторону русских» команде Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал «своего рода абсурдом» слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вэнс «каким-то образом оправдывает» действия России. В интервью изданию UnHerd Вэнс заявил, что отказывается считать американские власти находящимися «на стороне русских».

Вэнс заявил журналистам, что в 2022 году осудил действия России. По его мнению, риторика Зеленского, «определенно непродуктивна».

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«Думаю, что это своего рода абсурд со стороны Зеленского — говорить [американскому] правительству, которое в настоящее время поддерживает его правительство и военные усилия, что мы каким-то образом на стороне русских», — заявил американский вице-президент.

По словам Вэнса, он «пытается применить стратегическое понимание» того, как можно завершить войну. Вице-президент США посоветовал понять, «в чем русские и украинцы видят свои стратегические цели».

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«Это не значит, что вы морально поддерживаете дело России и полномасштабное вторжение, но вы должны попытаться понять, каковы ее стратегические “красные линии”, — точно так же, как вы должны попытаться понять, чего украинцы пытаются добиться от конфликта», — сказал Вэнс.

Президент Украины высказался о Вэнсе накануне, в интервью программе «60 минут» телеканала CBS. В этом же интервью Зеленский пригласил президента Дональда Трампа приехать в Украину, «прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры». Зеленский добавил, что Трамп как «сильный президент сильной страны» должен быть на стороне Украины, а не занимать нейтральную позицию.