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Общество

Власти начали снижать выплаты участникам войны в Украине

2 минуты чтения 17:31

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа опубликовало на своем сайте постановление, в котором сказано, что с 15 апреля этого года размер повышенной выплаты от региона за участие в войне в Украине сократится с 3,1 миллиона рублей до 1,9 миллиона. 

Как обратило внимание The Moscow Times, это первый случай в России, когда власти решили снизить выплаты за заключение контракта с Минобороны. Издание отмечает, что повышенная выплата действовала в регионе с 20 января по 31 марта, а затем ее продлили до 14 апреля. Размер выплаты в 1,9 миллиона рублей, согласно постановлению, теперь будет действовать до 30 июня.

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Издание пишет, что в прошлом году каждый российский регион, в том числе аннексированные Крым и Севастополь, хотя бы один раз повышал размер выплат участникам войны. Как подсчитала Русская служба Би-би-си, в этом году размер выплат увеличили как минимум 12 регионов. 

В 2025 году лидером по размеру денежного вознаграждения за участие в войне стала Самарская область — там до 1 февраля контрактникам предлагали четыре миллиона рублей. Кроме того, около 60% российских регионов предлагают выплаты за подписание контракта в размере более миллиона рублей, а четверть регионов — более двух миллионов.

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Ранее сообщалось, что траты на участников войны с июня 2023 года по июнь 2024 года оказались сопоставимы с расходами на образование за три года и вдвое больше годовых затрат федерального бюджета на здравоохранение. При подсчетах проект Re: Russia учитывал в том числе выплаты за ранение и смерть во время боевых действий.

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