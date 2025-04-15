Россиянин открыл русский ресторан в США

Влад Ларвин из города Бийска Алтайского края открыл русский ресторан в городе Хьюстон в двух часах езды от Нью-Йорка. Ресторан работает с октября 2024 года, туда в основном ходят американцы и европейцы. Об этом Ларвин рассказал «Холоду».

«Я позиционирую наш ресторан как место с русской душой. Я считаю русскую кухню одной из лучших, но для меню комбинирую блюда со всех кухонь мира — открывать ресторан чисто русской кухни было бы коммерчески невыгодно, потому что тогда меню получилось бы узким. Вместо этого я беру евро-русскую базу и играю с ней», — говорит Ларвин.

Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни Американцы оказались совсем не близки мне по духу, наши — лучше. Но пельмени нравятся всем Общество 11 минут чтения

В ресторане подают, например, борщ на утке или оливье с лососем, торт «Наполеон» по рецепту бабушки владельца, панна-котту с облепихой и лавандой, пельмени с вишней и домашним мороженым.

«Гости чаще всего заказывают пельмени. Два месяца подряд мы готовили их с оленем, а сейчас делаем с лососем. Еще у нас в меню есть обычная селедка с картофелем. Я каждый месяц пытаюсь поставить что-то новое на ее место, но не могу — очень популярное блюдо, приходится оставлять», — сказал Ларвин.

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Ресторан находится на первом этаже дома Ларвина. На втором он живет со своим бойфрендом Валди, который приходится ему также партнером по бизнесу: Валди занимается документами, оптовыми закупками и поставками. Ларвин готовит один на всех посетителей. У него есть помощники на кухне — один моет посуду, а второй делает нарезки.

«Американская еда — это полная жопа. Все готовят посредственно и невкусно, а если вкусно, то очень дорого. Я же хочу давать хороший уровень, но не за бешеные деньги — чтобы ресторан не стал пафосным местом, где людям некомфортно», — говорит Ларвин.