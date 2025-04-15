Минпросвещения опубликовало рекомендации по выполнению домашнего задания

Минпросвещения утвердило нормативы времени, которое учащиеся российских начальных классов школы должны тратить на выполнение домашнего задания. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на соответствующие документы.

Так, начиная с 1 сентября 2025 года, первоклассники должны тратить на выполнение домашнего задания один час в день, учащиеся вторых и третьих классов — полтора часа, а четвероклассники — два часа.

Кроме того, министерство обязало школы осуществлять контроль объема домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам. Так, домашнее задание на следующий урок учителям рекомендовано задавать на текущем уроке, а при наличии электронного журнала — дублировать туда всю информацию до окончания учебного дня.

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В марте родители учащихся второго класса одной из московских школ пожаловались на излишне жестокую, по их мнению, сцену, которую описывал текст, заданный восьмилетним школьникам для самостоятельного анализа дома.

Заданный отрывок описывал схватку орла и кота. «Могучие крылья, крепкий клюв, сильные лапы с длинными, кривыми когтями давали орлу большое преимущество: он рвал кожу кошки и выклевал ей один глаз. Но кошка не потеряла мужества, крепко вцепилась в орла когтями и перекусила ему правое крыло», — говорилось в нем.

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Родители многих школьников заявили, что этот текст сильно напугал и расстроил их детей своей жестокостью. «Дочка очень грустная пришла домой. Для второго класса и девочки, которая обожает кошек, это был просто шок», — рассказали родители одной из девочек.

В свою очередь, представители учебного заведения отвергли обвинения в излишней жестокости заданного отрывка, объяснив такое задание необходимостью развития «эмоционального интеллекта» у детей. По мнению педагогов, текст соответствует возрасту учеников.