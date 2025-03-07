Родители второклассников пожаловались на жестокость текста о битве кошки и орла из школьного задания

Родители восьмилетних детей пожаловались на домашнее задание по литературе, согласно которому ученики московской школы должны были проанализировать текст с подробностями жестокой схватки кошки и орла. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Несколько дней назад на уроке литературы ученики второго класса школы в Западном Бирюлеве получили домашнее задание: разобрать текст о битве кошачьего семейства с орлом. Согласно сюжету произведения, между птицей и мамой кошкой развязалась кровавая битва, в которой мать смогла защитить своих котят, но сильно пострадала.

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«Могучие крылья, крепкий клюв, сильные лапы с длинными, кривыми когтями давали орлу большое преимущество: он рвал кожу кошки и выклевал ей один глаз. Но кошка не потеряла мужества, крепко вцепилась в орла когтями и перекусила ему правое крыло», — говорится в произведении.

По словам родителей школьников, чтение этой сказки сильно испугало их детей. Они утверждают, что подобные задания для восьмилетних детей излишне жестоки. «Дочка очень грустная пришла домой. Для второго класса и девочки, которая обожает кошек, это был просто шок», — рассказали родители.

В самой школе домашнее задание объяснили «развитием эмоционального интеллекта» у детей и заверили, что текст соответствует возрасту учеников.

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«Безусловно, она затрагивает тему сопереживания животным и некоторые дети могут эмоционально реагировать на описанные события. На уроках литературного чтения важно не только развитие навыков чтения и анализа текста, но и воспитание нравственных качеств, таких как сочувствие и эмпатия. Учитель стремится развивать у детей эмоциональный интеллект, помогая им понимать и выражать свои чувства», — заявили в дирекции школы.

Автор рассказа «Орел и кошка» — Константин Дмитриевич Ушинский, русский писатель, педагог, один из основоположников научной педагогики в России. В школе подчеркнули, что произведение рассчитано на детей в возрасте от шести лет и позиционируется как детская сказка.

