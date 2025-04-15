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Общество

СМИ: KIA планирует вернуться в Россию

2 минуты чтения 01:03

Южнокорейский автопроизводитель KIA включил российский рынок в план продаж на 2025 год, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники. Ранее СМИ сообщали о планах Hyundai Motor Group, материнской компании KIA, вернуться в Россию.

По данным агентства, KIA собирается в этом году продать в Северной Америке 1,1 миллиона автомобилей, в Европе — 774 тысячи, в Южной Корее — 580 тысяч, в Индии — 400 тысяч, а в России — 50 тысяч. До начала полномасштабного вторжения в Украину компания продавала в России в четыре раза больше автомобилей. В прошлогодней бизнес-стратегии KIA России не было.

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В 2021 году холдинг Hyundai Motor Group продал в России 372 тысячи автомобилей, из которых 205 тысяч марки KIA, а 167 тысяч — Hyundai, пишет РБК со ссылкой на данные «Автостата». А по данным Корейской ассоциации автомобильной промышленности, в 2021 году холдинг продал в России 354 тысячи автомобилей, что составляет 23,3 процента российского рынка.

Yonhap отмечает, что Hyundai Motor Group столкнется в России с серьезной конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей, которые теперь занимают больше 60 процентов российского рынка автомобилей, увеличив продажи со 128 тысяч единиц в 2021 году до почти миллиона в прошлом году.

В воскресенье издание The Korea Times также сообщило, что Hyundai Motor Group планирует вернуться в Россию и рассматривает возможность обратно выкупить завод в Санкт-Петербурге. Завод был продан в декабре 2023 года, при этом компания сохраняет возможность выкупить его до конца 2025 года.

«Пока неизвестно, сможем ли мы реализовать опцион обратного выкупа и когда это произойдет, но мы оставляем такую ​​возможность открытой», — заявил The Korea Times представитель Hyundai Motor Group.

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По данным Yonhap, производственная мощность завода составляет около 200 тысяч единиц в год. В 2021 году он выпустил около 92 тысяч автомобилей Kia Rio, 71 тысячи автомобилей Hyundai Solaris и 76 тысяч автомобилей Hyundai Creta.

В марте The Korea Times сообщило, что LG, Samsung и Hyundai ускорили подготовку к выходу на российский рынок на фоне мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

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