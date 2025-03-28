СМИ назвали задумавшиеся о возвращении в Россию компании

Корейские компании ускоряют подготовку возобновления бизнеса в России на фоне переговоров о прекращении войны в Украине. Среди них — LG, Samsung и Hyundai. Об этом сообщает The Korea Times.
Как пишет издание, компании рассматривают Россию как важный рынок, который служит стратегическим узлом, соединяющим Центральную Азию и Европу. По данным Министерства иностранных дел, в 2021 году объем двусторонней торговли между Кореей и Россией достиг 29,9 миллиарда долларов, при этом Россия занимала 12 место среди крупнейших экспортных рынков Кореи.
The Korea Times отмечает, что компания LG Electronics недавно частично возобновила работу на своем заводе по производству электронных приборов в Москве. Об этом писало и РИА «Новости».
«Вопроса о продаже филиала и других подобных вопросов не возникало. После начала конфликта производство было приостановлено, однако когда появились признаки возможного прекращения конфликта, в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск», — рассказал агентству неназванный представитель компании.
При этом глава LG Чо Джу-ван отметил, что компания пока «осторожничает, потому что война не закончилась», но внимательно следит за ситуацией в надежде возобновить работу после снятия санкций.
Также сообщается, что HD Hyundai Electric намерена поучаствовать в крупнейшей российской выставке электротехники «Электро 2025», которая пройдет с 1 по 4 апреля. Hyundai Motor Group также изучает возможности освоения послевоенного российского рынка. «Решение еще не принято, и компания внимательно следит за развитием ситуации», — заявил представитель компании.
Дочерние предприятия Hyundai Motor, в частности Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel недавно разместили объявления о вакансиях в России, что свидетельствует о больших шансах группы на возобновление бизнеса в России, пишет The Korea Times.
Samsung Electronics также рассматривает возможность возобновления своего российского бизнеса. При этом издание отмечает, что корейские компании могут столкнуться с проблемами, поскольку за время войны предприятия из Китая увеличили свое присутствие на российском рынке.