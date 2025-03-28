СМИ назвали задумавшиеся о возвращении в Россию компании

Корейские компании ускоряют подготовку возобновления бизнеса в России на фоне переговоров о прекращении войны в Украине. Среди них — LG, Samsung и Hyundai. Об этом сообщает The Korea Times.

Как пишет издание, компании рассматривают Россию как важный рынок, который служит стратегическим узлом, соединяющим Центральную Азию и Европу. ​​По данным Министерства иностранных дел, в 2021 году объем двусторонней торговли между Кореей и Россией достиг 29,9 миллиарда долларов, при этом Россия занимала 12 место среди крупнейших экспортных рынков Кореи.

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The Korea Times отмечает, что компания LG Electronics недавно частично возобновила работу на своем заводе по производству электронных приборов в Москве. Об этом писало и РИА «Новости».

«Вопроса о продаже филиала и других подобных вопросов не возникало. После начала конфликта производство было приостановлено, однако когда появились признаки возможного прекращения конфликта, в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск», — рассказал агентству неназванный представитель компании.

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При этом глава LG Чо Джу-ван отметил, что компания пока «осторожничает, потому что война не закончилась», но внимательно следит за ситуацией в надежде возобновить работу после снятия санкций.

Также сообщается, что HD Hyundai Electric намерена поучаствовать в крупнейшей российской выставке электротехники «Электро 2025», которая пройдет с 1 по 4 апреля. Hyundai Motor Group также изучает возможности освоения послевоенного российского рынка. «Решение еще не принято, и компания внимательно следит за развитием ситуации», — заявил представитель компании.

Дочерние предприятия Hyundai Motor, в частности Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel недавно разместили объявления о вакансиях в России, что свидетельствует о больших шансах группы на возобновление бизнеса в России, пишет The Korea Times.

Samsung Electronics также рассматривает возможность возобновления своего российского бизнеса. При этом издание отмечает, что корейские компании могут столкнуться с проблемами, поскольку за время войны предприятия из Китая увеличили свое присутствие на российском рынке.