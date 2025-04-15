Z-блогеров возмутило превращение Москва-Сити в «законную военную цель»

Государственное агентство РИА «Новости» опубликовало видео с подробным рассказом о работе оператора российского боевого беспилотника из офиса в Москва-Сити, обратил внимание телеграм-канал ЧТД. После возмущений Z-блогеров о том, что высотки стали «законной военной целью», агентство удалило эти публикации с сайта и из соцсетей.

РИА «Новости» утверждали, что оператор дрона «Овод» поразил объект ВСУ, управляя им из Москва-Сити с помощью новой системы «Орбита». Со ссылкой на разработчиков системы агентство сообщило, что «Орбита» позволяет командовать дронами, находясь «в любой точке мира». Также издание опубликовало пятиминутный репортаж с кадрами из офиса в московском небоскребе.

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Расследовательский проект «Система» обратил внимание, что публикация возмутила Z-блогера Romanov Лайт. «Я правильно понял, что после этого видео, в случая долета БПЛА-камикдзе по высоткам в Москве — противник будет заявлять, что бил по операторам БПЛА?», — написал блогер с 138 тысячами подписчиков в телеграме. Другой провоенный канал «Империя очень зла» написал, что «вот так Москва-Сити внезапно стал законной военной целью».

Батальон «Эспаньола» объяснил, что Москва-Сити выбрали в качестве «легко узнаваемой локации», чтобы подчеркнуть, что система позволяет управлять дронами в «любом месте». Также в публикации сказано, что размещение военных в разных местах позволяет «диверсифицировать риск потери личного состава».

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30 июля 2023 года украинские беспилотники атаковали две башни Москва-Сити: «IQ-квартал» и «Око-2». Через три дня небоскреб «IQ-квартал» был атакован вновь. Следующие попытки атаковать бизнес-центр произошли в середине августа. В Министерстве обороны России, регулярно оправдывающем атаки на гражданские объекты в Украине тем, что там якобы находились в том числе и военные, называли взрывы в Москва-Сити «террористической атакой».