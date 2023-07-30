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Новости

Российские телеканалы проигнорировали атаку дронов по Москва-Сити. Вместо этого они рассказывали про парад ВМФ с участием Путина

12:45 • 30.07.2023

Федеральные каналы в утренних выпусках новостей не стали сообщать об атаке беспилотников по Москва-Сити, обратило внимание «Агентство». Вместо этого они рассказывали про парад Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, в котором участвовал Владимир Путин.

На «Первом канале» в двух новостных сюжетах в 6 и 10 утра не было информации о дронах в Москва-Сити. Главной темой выпусков был день ВМФ и парад в его честь. 

На «России-1» утром 30 июля выпуск новостей вышел в 10 утра. Как пишет «Агентство», он был почти полностью посвящен параду Военно-морского флота. Кроме того, на телеканале подробно осветили общение Путина с журналистами по итогам саммита «Россия-Африка». 

Парад, итоги саммита и стихийные бедствия в регионах России также стали главными темами в новостях на НТВ. 

Утром 30 июля Москву атаковали несколько беспилотников. В результате пострадали две башни Москва-Сити: «IQ-квартал» и «Око-2». Еще один дрон сбили над Одинцовским районом Московской области. 

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