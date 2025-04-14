Школьник убил родителей ради покушения на Трампа

Учащийся старших классов из американского штата Висконсин 17-летний Никита Касап задержан по обвинению в убийстве собственных родителей. Как утверждают в ФБР, на это преступление школьник пошел, чтобы в дальнейшем совершить покушение на президента США Дональда Трампа, передает Би-би-си.

Родители Никиты — 35-летняя Татьяна Касап и 51-летний Дональд Майер — были найдены мертвыми в собственном доме 28 февраля. Из обнародованных полицией документов следует, что после задержания в телефоне школьника нашли материалы, связанные с неонацистской группировкой «Орден девяти углов», члены которой поклоняются Сатане, а также записи, восхваляющие Гитлера.

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Кроме того, правоохранители обнаружили у подростка подробный план покушения на Трампа, которое, в свою очередь, должно было стать одним из этапов масштабного плана по свержению правительства США.

В материалах дела говорится, что Никита Касап застрелил свою мать и отчима приблизительно 11 февраля. Спустя две недели, после того, как тела погибших были обнаружены, предполагаемого убийцу задержали в штате Канзас, когда он ехал на автомобиле, принадлежавшем Майеру.

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При нем полицейские обнаружили несколько кредитных карт его родителей, принадлежавший отчиму пистолет, «множество ценных ювелирных изделий», взломанный сейф и 14 тысяч долларов наличными, которые он спрятал внутри Библии.

Правоохранители полагают, что подросток убил родителей, чтобы «по всей видимости, получить финансовые средства и независимость, необходимые для осуществления его плана» дальнейшего убийства президента США. Для этого он также успел заказать взрывчатку и беспилотник. Как сообщается, после убийства Трампа Никита Касап планировал сбежать в Украину.