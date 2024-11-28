Врачам заплатят за отказ пациентки от аборта

Власти Вологодской области объявили о выплатах врачам, которые сумеют отговорить женщину от аборта. Согласно условиям программы под названием «Семья – оплот Русского Севера», за «каждую сохраненную жизнь» медику положено пять тысяч рублей. На анонс программы обратило внимание издание «7х7. Горизонтальная Россия».

После рождения ребенка, которого «удалось сохранить» благодаря уговорам, врачу полагается 25 тысяч рублей, сообщил у себя в телеграм-канале вологодский губернатор Георгий Филимонов.

Помимо выплат медикам, областные власти также пообещали выплаты за ранние роды — при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 25 лет ей полагается 100 тысяч рублей. Если первенец родился в семье студентов, одному из родителей возрастом до 25 лет власти собираются компенсировать оплату стоимости обучения на сумму до 91 тысячи рублей.

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Любой семье, где родится третий или последующий ребенок, должна полагаться субсидия на улучшение жилищных условий размером 500 тысяч рублей, сообщил Филимонов. При рождении четвертого, пятого и более ребенка семье обещан «региональный материнский капитал» на сумму 150 тысяч рублей. Условия использования суммы губернатор не опубликовал.

«Многодетные семьи в Вологодской области должны стать примером и нормой», — объяснил Филимонов необходимость выплат. По его словам, федеральный бюджет собирается помочь региональному с единовременными выплатами за рождение третьего ребенка размером 300 тысяч рублей на семью и компенсацию аренды жилья молодым родителям в возрасте до 35 лет.

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Первым регионом, где местные власти ввели выплаты врачам за уговор не совершать аборт, стала в феврале Псковская область. Псковским медикам за успешное «сохранение жизни ребенка» положены по пять тысяч рублей, как и вологодским коллегам.

В феврале в Татарстане республиканская уполномоченная по правам ребенка Ирина Волынец предложила выдавать врачам «Вифлеемский сертификат» на сумму стоимости «предотвращенного аборта».

В Вологодской и Пермской областях, а также еще 12 регионах действуют штрафы за «склонение к абортам». Еще три региона собираются ввести эту практику.