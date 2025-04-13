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Общество

Мальчик устроил поджог в ТЦ «по приказу ФСБ»

2 минуты чтения 13:11

Днем 12 апреля в подмосковном городе Нахабино полицейские задержали 13-летнего школьника по подозрению в поджоге торгового центра, сообщает прокуратура Московской области. По словам источника связанного с силовиками телеграм-канала «112», из-за пожара выгорели несколько павильонов общей площадью 100 квадратных метров на втором этаже ТЦ «Элизиум», пострадавших нет.

Прокуратура утверждает, что мальчик познакомился в телеграме с девочкой по имени Милана, которая предложила встретиться и попросила отправить геолокацию. После этого со школьником под видом российских силовиков связались мошенники, которые объяснили ему, что он якобы передал данные украинской разведке и совершил государственную измену.

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Мошенники потребовали от мальчика передать им полмиллиона рублей, пишет прокуратура. Когда он не смог найти деньги, они заставили его выполнить задание «по борьбе с предателями» — купить канистру с бензином и устроить поджог.

Телеграм-канал «112» опубликовал видео, снятое на улице около торгового центра, на котором двое мужчин — вероятно, сотрудники магазинов — придерживают мальчика за плечи и задают вопросы о поджоге. Школьник ответил им, что устроил поджог по приказу «ФСБ».

Ранее о задержании мальчика сообщил официальный канал Росгвардии. В той публикации силовики утверждали, что за поджог школьнику пообещали выплатить 250 тысяч рублей, после этого он пришел в один из магазинов с канистрой бензина и поджег ее.

Также вчера вечером полиция Архангельской области сообщила о задержании 21-летнего жителя Архангельска по подозрению в поджоге четырех полицейских автомобилей. По данным Baza, поджог устроил активист студенческого совета Высшей школы экономики, управления и права, перед этим он «общался с кем-то в телеграме».

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Ранее «Холод» подсчитал, что с начала года телефонные мошенники инсценировали как минимум пять похищений детей. События в этих делах развиваются похожим образом: мошенники убеждают детей уйти из дома, а потом звонят их родителям от имени похитителей и требуют выкуп.

По данным «Медиазоны», после начала полномасштабного российского вторжения в Украину телефонные мошенники организовали в России как минимум 187 поджогов военкоматов, банков и административных зданий.

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