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Общество

СМИ: китайские офицеры посещают российские позиции в Украине

2 минуты чтения 16:16

Китайские военные офицеры с одобрения Пекина находятся в тылу российской армии на войне в Украине для обучения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. При этом два американских чиновника, знакомых с разведкой США, и бывший сотрудник западной разведки считают, что несколько десятков граждан Китая, воюющих на стороне России, — наемники, не связанные с правительством Китая напрямую.

Офицеры из Китая совершают поездки вблизи линии фронта со стороны российских войск, чтобы извлечь тактические уроки из этой войны, рассказал Reuters бывший чиновник. По его мнению, офицеры «абсолютно точно находятся там по согласованию» китайских властей.

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По мнению двух американских чиновников, китайские военные не оказывают серьезного влияния на ход войны и, вероятно, прошли лишь минимальную подготовку. Бывший сотрудник западной разведки, знакомый с вопросом, добавил, что на стороне России воюют около 200 китайских наемников, с которыми у китайского правительства нет никакой связи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что ему известно о 155 гражданах Китая, воюющих на стороне России, и предположил, что их на самом деле «намного больше». По его данным, граждан Китая вербуют через рекламу в соцсетях, в том числе через TikTok.

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«Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не тайная вербовка — это важно. Может, есть еще и тайная», — сказал Зеленский.

В ответ Китай назвал слова Зеленского  «безответственными» и заявил, что не является стороной в войне.

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