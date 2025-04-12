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Криминал

Мужчина в костюме химзащиты застрелил криминального авторитета

2 минуты чтения 17:24

В селе Дзеберкой в Туапсинском районе Краснодарского края мужчина в костюме химзащиты застрелил криминального авторитета Арсена по прозвищу «Красноярский», сообщил агентству РИА «Новости» источник в силовых структурах. Полиция и Следственный комитет Краснодарского края не публиковали официальных сообщений об этом происшествии.

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По данным близкого к силовикам телеграм-канала Baza, около 10 утра 11 апреля киллер в костюме химзащиты напал на 55-летнего Арсена Наджаряна около бассейна на улице в селе Дзеберкой. Сначала он выстрелил издалека, а потом еще раз — с близкого расстояния. Baza выяснила, что силовики возбудили уголовное дело и объявили мужчину в розыск. Телеграм-канал Mash утверждает, что Наджаряна убили из ружья.

Mash опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что человек в костюме химзащиты ОЗК (общевойсковой защитный комплект) подбегает к мужчине и несколько раз стреляет. После этого мужчина падает около бассейна, а киллер уходит. По данным телеграм-канала 112, убийство произошло около 10:20.

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В январе Следственный комитет Чувашии сообщил о задержании мужчины, который, по версии следствия, убил владельца магазина в городе Канаш. Baza опубликовала видео из магазина «Березка», на котором мужчина в костюме Деда Мороза заходит в магазин. Предприниматель сделал с ним селфи и ушел к прилавку. В это время посетитель, спрятавшись за стеллажом, достал ружье, подошел к кассе и застрелил бизнесмена. Причиной убийства СК считает денежный долг жертвы перед подозреваемым.

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