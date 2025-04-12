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Криминал

Мужчины в Индии напали на гулявшую с молодым человеком девушку в парандже

2 минуты чтения 00:19 12 апреля | Обновлено: 00:21 12 апреля

В индийском Бангалоре четверо мужчин напали на девушку и молодого человека, катавшихся по парку на скутере. Девушка была закутана в паранджу, и нападавшие сказали, что ей должно быть стыдно, а затем несколько раз ударили молодого человека, сообщил телеканал CNN-News18. Time of India пишет, что группу нападавших в Бангалоре назвали «полицией нравов».

Инцидент произошел в парке Суварна-Макет, сообщил журналистам представитель полиции. Он назвал нападавших мусульманами, которым не понравилось, что девушка гуляла с кем-то «из другой общины». Нападавшие требовали от девушки контактные данные членов семьи и заставили пару слезть со скутера, передает CNN-News18.

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«Почему ты, в парандже, сидишь на скутере с мальчиком? Неужели тебе совсем не стыдно?» — спрашивали нападавшие. Девушка в ответ сказала, что ее спутник — это одноклассник. Мужчины отвели молодого человека в сторону и несколько раз ударили.

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Индийские СМИ публикуют видеозапись инцидента, на которой несколько молодых мужчин в черном разговаривают с мужчиной в рыжей футболке, а затем двое ударяют его руками, а один — битой. Девушка на записи стоит рядом, одетая в черную паранджу и розовый платок, за спиной у нее рюкзак. Рядом со скутером пары стоит еще один скутер.

Девушка сообщила о нападении в полицию, и четверых мужчин задержали.

Представитель полицейского департамента Шри Гириш сказал журналистам, что среди четверых задержанных нападавших один оказался несовершеннолетним. По словам Гириша, возбуждено дело, однако, по его мнению, «в этом инциденте не было никакого насилия».

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