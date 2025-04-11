СМИ рассказали о свободно рекламирующей свои услуги в Европе сети торговли органами

Международная сеть торговли почками, осуществляющая услуги по пересадке в Кении органов людей из стран постсоветского пространства, свободно рекламирует свои услуги в Германии, сообщает Der Spiegel со ссылкой на материалы собственного расследования. Законодательство Германии при этом запрещает не только торговлю органами, но и их имплантацию, ответственность может понести и получатель.

Журналисты утверждают, что официально сеть выдает свою помощь за «милосердие» в адрес страдающих людей, а почки якобы передаются бесплатно. На сайте компании Medlead клиентам обещают «юридически почти невозможную» пересадку органа за четыре-шесть недель. Для записи на процедуру сайт предложит перейти в диалог в WhatsApp, который будет вестись с аккаунтом без указанной фамилии.

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Der Spiegel приводит рассказ одного из клиентов, который обратился за услугой по пересадке почки через сайт Medlead. Менеджер Александр предложил ему на выбор несколько пакетов услуг, один из которых включал в себя гарантию предоставления второй почки в качестве обеспечения безопасности, на случай если бы первая не прижилась.

Руководитель Medlead, по данным Der Spiegel, в 2016 году обвинялся израильскими правоохранителями в создании сети по торговле органами и серии незаконных пересадок почек в Таиланде, Турции, на Шри-Ланке и Филиппинах. Кенийскую клинику Mediheal еще в 2023 году заподозрили в предоставлении площадки для «организованного синдиката» представители общества трансплантологов.

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Проведенная правительственной комиссией проверка показала, что почти все доноры органов в больнице оказались выходцами из стран постсоветского пространства, в качестве экстренного контакта они указали одного и того же человека — Юсуфа Иди, который выдает себя за обычного таксиста. Отчет комиссии не был опубликован, но оказался в распоряжении журналистов Der Spiegel, ZDF и Deutsche Welle.

Юридический адрес штаб-квартиры Medlead находится в Варшаве, но физически на этом месте сейчас расположена стройка. Альтернативный адрес регистрации компании, указанный в одном из договоров, ведет в другое здание, но о ее существовании не знают и там, сообщают журналисты.

Кенийские чиновники, по словам источников Der Spiegel, не заинтересованы в расследовании деятельности клиники. Они также утверждают, что пообщались с местными жителями, которые согласились на предложение продать свою почку за шесть тысяч евро. После операции «заказчики» заплатили на две тысячи меньше, но процедура привела к устойчивому ухудшению самочувствия.