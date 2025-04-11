Москвичам пообещали летнюю погоду уже в апреле

В Москве ожидается потепление. Температура воздуха на следующей неделе может достичь 22 градусов тепла, что соответствует показателям начала лета, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящие выходные зима продолжит отступать. По ночам в Москве еще будут проходить атмосферные фронты со снежными зарядами до утра, а днем, с выходом промежуточных гребней антициклона погода будет постепенно улучшаться. В темное время суток около 0, днем в субботу плюс 3 — плюс 6, в воскресенье плюс 4 — плюс 7», — рассказал синоптик.

По его словам, благодаря западному «крылу» азиатского антициклона, в Москве ожидается «семидневка превосходной погоды». Солнечная и сухая погода ожидается во всей Центральной России, поэтому снежный покров растет быстро, сказал он.

Я купил дом в Италии за три миллиона рублей Теперь я просыпаюсь под пение птиц, а вместо офиса у меня просторная терраса Общество 8 минут чтения

Так, в ночь на понедельник в Москве будут последние слабые заморозки, а днем температура воздуха поднимется до 15 градусов тепла. Во вторник под утро ожидается до плюс 6 градусов, а после полудня до плюс 18 градусов. По словам синоптика, уже в среду в сумерках температура поднимется до 9 градусов тепла, а в дневное время — от плюс 15 до плюс 20 градусов.

Вторая половина недели обещает быть еще теплее благодаря южным ветрам, отметил Тишковец. В ночное время в Москве ожидается от 7 до 12 градусов тепла, а днем — от 17 до 22 градусов тепла.

«Такой аномально высокий температурный режим близок к климатическим показателям начала лета. Погода из марта перенесет нас в май и даже в начало июня», — рассказал синоптик.

Как сделать интересный рилс Эти советы помогут увеличить охваты и привести новых подписчиков Интернет и мемы 7 минут чтения

На прошлой неделе в Москве случилось резкое похолодание, из-за чего, по словам начальника отдела мониторинга биоразнообразия московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамата Кунафина, в московских парках клещи вернулись в спячку.

В центре помощи птицам «Воронье гнездо», в свою очередь, отметили, что из-за снегопада некоторые птицы остались без еды.



