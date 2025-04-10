Российский телеканал объяснил заглушенное слово «аборт» политикой Google

Российский телеканал «Ю» объяснил заглушенное в ютуб-выпуске шоу «Беременна по обману» слово «аборт» «политикой видеосервиса», принадлежащего американской компании Google. Представители телеканала в разговоре с изданием «Подъем» сказали, что опасаются «снижения монетизации» на YouTube и пессимизации шоу в рекомендациях.

Шоураннеры «Беременна по обману» в опубликованной 4 апреля новой, шестой серии заглушили слово «аборт» по меньшей мере два раза, писало издание «Коса». На сайте «Ю» в том же выпуске шоу слово звучит без цензуры.

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«Слово «аборт» мы заглушили только на YouTube, в эфир вышло без мьюта. Это обосновано политикой видеосервиса, который может снижать монетизацию и реже выдавать в рекомендациях ролики с «негативным контентом»», — заявили представители телеканала «Подъему».

Обращение к «Ю» за комментариями издание объяснило недоумением, которое редактура шоу вызвала в сети, где «предположили, что самоцензура связана с политикой повышения демографии и традиционными ценностями».

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В шоу «Беременна по обману» рассказывают истории женщин, которые забеременели от женатых мужчин. В шестой серии говорится о 25-летней девушке по имени Дарья. Героиня родом из Тамбова, она познакомилась с молодым человеком по имени Даниил в общей компании, поддалась уговорам начать отношения, забеременела и узнала, что у мужчины есть другая женщина.

В дисклеймере перед началом серии телеканал сообщает, что «поддерживает традиционные семейные ценности» и что основанная на уважении и верности семья — «основа сильного общества». У «Ю» есть еще два похожих шоу — «Беременна в 45» и «Мама в 16».

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с изданием «Подъем» раскритиковала политику телеканала, сказав, что «исчезновение слова не приведет к исчезновению явления».