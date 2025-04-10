Москвич выронил пакет с кокаином перед силовиками

Молодой мужчина выронил из кармана небольшой белый пакетик после просьбы предъявить документы на улице в Москве, сообщает столичная «Росгвардия» в своем телеграм-канале. Как утверждается, сотрудники ОМОНа «Авангард», просившие показать документы, задержали мужчину и заявили, что в пакетике был кокаин. Подтвердить правдивость изложенных силовиками событий не представляется возможным. Никаких комментариев подозреваемого или его адвокатов опубликовано не было.

Утверждается, что силовики патрулировали улицы в темное время суток и обратили внимание на группу молодых людей. Они решили, что мужчины пьяны, и попросили предъявить документы, говорится в сообщении. На видеозаписи, которую опубликовала «Росгвардия», видно, как сотрудники обыскивают молодого человека около стоянки полицейских автомобилей. «Травматическое при себе имеется, газовое, химическое, ничего нет? Ручки в стороны делаем», — говорит скрытый маской силовик. Мужчина, к которому он обращается, разводит руки, в которых держит смартфон и провод.

Расследование всей жизни Тру-крайм писательница много лет пыталась раскрыть серийного убийцу. Его поймали после ее смерти Криминал 12 минут чтения

Затем силовик хлопает по карману верхней куртки мужчины и просит показать, что там. Мужчина достает из кармана темный предмет, похожий на портмоне, но вслед за ним из кармана вываливается маленький белый пакет и падает на землю. Силовик говорит «Стоять!» и опускается на корточки, разглядывая предмет. Затем идет монтажная склейка, после которой видно, как задержанный поднимает с земли пакетик. Потом мужчину заводят в помещение полицейского участка, — вход в него оказывается в паре метров от места съемки.

Задержанный не смог объяснить происхождение пакета и его содержимого, его доставили в территориальный отдел полиции, сообщила «Росгвардия». «Установлено, что изъятое у гражданина вещество, содержащееся в свертке, имеет массу 0,22 грамма и содержит в своем составе наркотическое средство – кокаин», — говорится в сообщении.

В конце марта итальянская таможня обнаружила кокаин в бутылках с шампунем, кремом для бритья и фруктовым соком, которые привез из Португалии в Италию гражданин Испании. Мужчина сказал таможенникам, что привез все это «для друзей».