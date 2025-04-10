Мужчина погиб после падения в яму с водой в центре города

Житель города Конаково в Тверской области, чье имя не называется, поскользнулся и упал в яму с водой около магазина «Завхоз». Об этом сообщает телеграм-канал Shot и местные СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел около часа дня по местному времени. Телеграм-канал «112» уточнил, что мужчина погиб около Привокзальной площади, случившееся попало на камеру видеонаблюдения близлежащего магазина. По данным Shot, ему было около 60 лет.

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«112» пишет, что мужчина не пытался выбраться из ямы и не шевелился, хотя Shot утверждает обратное. Телеграм-каналы пишут, что яма в городе появилась в результате работы сотрудников местного «Водоканала». Ранее, по данным Shot, она была огорожена сигнальной лентой, но ее сорвали неизвестные. После гибели мужчины яму снова огородили.

Как пишет «112», правоохранители рассматривают несколько версий гибели мужчины: среди них — удар током от проходящих неподалеку коммуникаций и сердечный приступ. Телеграм-канал отмечает, что на улице в момент случившегося были люди, однако никто из прохожих не стал помогать упавшему мужчине.

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Ранее сообщалось, что в Москве семилетний ребенок едва не утонул в бассейне, когда тренер по плаванию отвлекся на телефон. Мальчик провел под водой более минуты, пока тренер ходил вдоль бассейна, глядя в экран. Его заметил один из плавающих в бассейне взрослых и вытащил из воды.

Тренер отнес ребенка к медсестре, которая вызвала скорую помощь. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, однако стал ли тренер его фигурантом, неизвестно.